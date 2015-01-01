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महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के मामला:हार्दिक पंड्या व केएल राहुल के विरूद्ध जांच पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाई

जोधपुरएक घंटा पहले
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  • हाईकोर्ट ने अब जांच पूरी कर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश

टीवी शो में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में क्रिकेटर हार्दिक पंड्या व केएल राहुल के विरूद्ध जांच पर लगाई गई रोक को हटा दिया। साथ ही जांच पूरी कर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

इस मामले में अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। वर्ष 2019 में शो “कॉफी विद करण’ में महिलाओं के खिलाफ व यौन अपराध को बढ़ावा देने को लेकर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए डीआर मेघवाल ने लूणी थाने में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या व केएल राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था।

दोनों खिलाड़ियों ने इस एफआईआर को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में विविध अपराधिक याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी थी। हालांकि जांच अधिकारी ने प्रारंभिक तौर पर माना था कि इन दोनों खिलाड़ियों के विरूद्ध आरोपों की पुष्टि नहीं है।

जस्टिस संदीप मेहता ने पूर्व में दिए गए स्थगन आदेश को मॉडिफाई करते हुए जांच में लगाई रोक को हटा दिया तथा इस मामले में जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। हालांकि इन दोनों खिलाड़ियों के विरूद्ध नो कोर्सिव एक्शन के भी आदेश दिए हैं।

साथ ही इन दोनों खिलाड़ियों को अपने विधिक प्रतिनिधि या लीगल एडवाइजर के जरिए जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी। कोर्ट ने जांच अधिकारी को अगली सुनवाई तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि दोनों खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम में ऑस्ट्रेलिया के विरूद्ध टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी।

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