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कार्रवाई:अवाप्त जमीन नहीं लौटाने पर हाईकोर्ट ने रेलवे से मांगा जवाब

जोधपुर4 घंटे पहले
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राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता ने अवाप्त की गई जमीन नहीं लौटाने पर केंद्र सरकार, सीनियर डिविजनल मैनेजर रेलवे रतलाम, सीनियर सेक्शन इंजीनियर चित्तौड़गढ़ व भूमि अवाप्ति अधिकारी (एसडीओ) चित्तौड़गढ़ को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। साथ ही अग्रिम आदेश तक रेलवे को विवादित जमीन पर किसी तरह का निर्माण नहीं करने के आदेश दिए हैं।

उदयपुर निवासी याचिकाकर्ता इंद्रजीत सिंह सेठी की ओर से अधिवक्ता संजीत पुरोहित ने रिट याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि वर्ष 1985 में रेलवे ने जमीन अवाप्त कर ली थी, जिसमें याचिकाकर्ता की भी जमीन थी। लेकिन 21 सितंबर 1995 को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इस अवाप्ति को अपास्त कर दिया था।

इसके बाद याचिकाकर्ता रेलवे प्रशासन को लगातार पत्र लिखकर जमीन वापस रिस्टोर करने का आग्रह कर रहा है, लेकिन अभी तक जमीन वापस नहीं दी गई है। रेलवे को विवादित जमीन पर किसी तरह का निर्माण कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने यह अवाप्ति पहले ही निरस्त कर दी है।

वर्ष 2018 में कोर्ट ने यहां रेलवे द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीनियर डिविजनल मैनेजर रेलवे रतलाम, सीनियर सेक्शन इंजीनियर चित्तौड़गढ़ व भूमि अवाप्ति अधिकारी (एसडीओ) चित्तौड़गढ़ को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। रेलवे की ओर से नोटिस अधिवक्ता कमल दवे ने लिए। कोर्ट ने तब तक विवादित जमीन पर निर्माण कराने पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में 8 दिसंबर को सुनवाई होगी।

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