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कार्रवाई:हिस्ट्रीशीटर दो अवैध पिस्तौल व कारतूस के साथ गिरफ्तार

जोधपुरएक घंटा पहले
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  • नागौरी गेट थाना पुलिस की कार्रवाई

नागौरी गेट पुलिस ने गुरुवार को हिस्ट्रीशीटर को अवैध पिस्तौल व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। थानाधिकारी पाना चौधरी ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर तिलक नगर वाल्मीकि बस्ती निवासी 34 साल के किशन कुमार उर्फ मोंटू कंडारा पुत्र सुभाषचंद्र को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने उसके कब्जे से दो पिस्तौल 7.65 एमएम व 7 राउंड जिंदा कारतूस तथा एक अतिरिक्त मैगजीन बरामद की गई। आरोपी मोंटू कंडारा पहले राजपासा में भी एक साल तक जेल में निरुद्ध रह चुका है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ में जुटी है।

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