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जोधपुर में चोरी:मकान सूना छोड़ गए बाहर, चोरों ने लगा दी सेंध, एक लाख नगद सहित गहने चोरी

जोधपुरएक घंटा पहले
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प्रतीकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar
प्रतीकात्मक फोटो।
  • परचूनी सामान के केबिन से ले गए गुटका, बीड़ी व सिगरेट

बंद मकान और एक परचूनी सामान के केबिन में चोर सेंध लगाकर नगदी, जेवरात और अन्य सामान चोरी कर ले गए। खांडाफलसा और मंडोर थाने में दोनों स्थान पर चोरी के केस दर्ज करवाए गए है।

खांडाफलसा पुलिस ने बताया कि सुखानंद की बगेची निवासी संजय पुत्र बिहारीलाल ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि वह परिवार सहित बाहर गया हुआ था। रात्रि के समय अज्ञात नकबजनों ने घर में सेंधमारी करके अलमारी में रखी करीब एक लाख रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवरात और कीमती सामान चुराकर ले गए।

वहीं बासनी तम्बोलिया भाकर बारा निवासी कल्याण सिंह पुत्र परसाराम माली ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि इसी क्षेत्र में उसका एक परचून के सामान का केबिन आया हुआ है। जहां पर रात्रि के समय अज्ञात व्यक्तियों ने केबिन के ताले तोडक़र गैस की एक टंकी, गुटखा 10 पैकेट, बीड़ी के 5 पैकेट, सिगरेट 20 पैकेट, चॉकलेट, साबुन, शैंपू , अगबरती जर्दे के चार पैकेट, चाय की पत्ती 4 किलो, रूल टोस्ट खारी और गल्ले में रखी करीब चार सौ रुपए चोरी कर ले गए।

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