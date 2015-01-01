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बंदी सीख रहे गायन-नाटक:सजा पूरी कर घर जाएंगे तो मुख्यधारा से जुड़ बेहतर जीवन जी सकेंगे

जोधपुर2 घंटे पहले
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बंदिशों से दूर ख्वाहिशों की दुनिया में बेहतर कदम रख सकें, इसलिए बंदियों को गायन-नाटक से जोड़ा जा रहा है। जिस जुर्म की उन्हें सजा मिली है, उसे भुलाकर एक सभ्य नागरिक बन आगे की जिंदगी गुजर कर सकें, इसे देखते हुए कारागार में 20 दिवसीय गायन-नाटक शिविर शुरू हुआ। इसके माध्यम से बंदी न केवल मनोरंजन कर सकेंगे, वरन सीख कर अपने भावी जीवन को खुशहाल बनाकर मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।

राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सौजन्य से केंद्रीय कारागृह में जेल प्रशासन के सहयोग से बंदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बीस दिवसीय नाटक और गायन का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार से शुरू किया गया। अकादमी सचिव लक्ष्मीनारायण बैरवा ने बताया कि जेल प्रशासन द्वारा नवाचार के तहत बंदियों को संगीत और नाटक की विधाओं से अवगत करवाया जाएगा। जब इनकी बंदी अवधि पूरी होगी तो वे समाज के बीच रहकर समाज की मुख्यधारा के साथ सामंजस्य बैठाकर पारिवारिक माहौल में गुजर बसर कर सकेंगे।

गायन-नाट्य की बारीकियां सीखेंगे, शिविर समापन पर प्रस्तुति भी देंगे
राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ने वरिष्ठ रंग निर्देशक शब्बीर हुसैन और संगीत निर्देशक के तौर पर दलपत डांगी की सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं। बीस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। जेल अधीक्षक की अध्यक्षता में केंद्रीय कारागृह में शुरू हुए शिविर में बंदी उत्साह से भाग ले रहे हैं। शिविर के दौरान बंदियों को गायन व नाट्य विधा की बारीकियों से अवगत करवाया जाएगा। शिविर समापन पर तैयार प्रस्तुतियों का मंचन भी किया जाएगा।

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