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कार्रवाई:अवैध हथकढ़ी व देसी शराब बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार

शेरगढ़3 घंटे पहले
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अवैध हथकढ़ व देसी शराब बरामद कर पुलिस ने 4 चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में 7 लीटर अवैध हथकढ़ शराब, 56 पव्वे देसी शराब, हथकढ़ शराब बनाने में प्रयुक्त 1 मटका, 8 किलो सुखा अनार व 3 किलो हरड़ जब्त की। साथ ही केरला पदमगढ़ निवासी गोकुलसिंह पुत्र सुजानसिंह राजपूत, खेतसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत, साईं गांव निवासी ऊर्जाराम पुत्र खेताराम जाट, देवराजगढ़ निवासी प्रेमसिंह पुत्र भंवरसिंह को गिरफ्तार किया। जबकि देवराजगढ़ निवासी श्यामसिंह पुत्र भंवरसिंह के कब्जे से जरिकेन में ढाई लीटर हथकढ़ शराब व हथकढ़ शराब में प्रयुक्त एक किलो हरड़ बरामद की लेकिन यह भाग गया। टीम में देवेन्द्रसिंह सहित स्टाफ शामिल था।

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