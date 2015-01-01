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मौसम:जोधपुर में इस मौसम की सबसे सर्द रात, 5.7 डिग्री तक उतरा पारा, धूप मे भी नहीं मिल पा रही है राहत

जोधपुर13 मिनट पहले
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सर्द हवा से बचने के लिए लोग इस तरह कर रहे है जतन।
  • जैसलमेर के चांदन में जमाव बिन्दु से नीचे पहुंचा पारा

सूर्यनगरी में तापमान लगातार उतरता जा रहा है। सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। जोधपुर शहर में कल की रात इस मौसम की सबसे सर्द रात साबित हुई। रात को तापमान नीचे उतर कर 5.7 डिग्री तक जा पहुंचा। वहीं जैसलमेर जिले का चांदन कस्बा सबसे ठंडा रहा। वहां तापमान माइनस 1.5 डिग्री दर्ज किया गया। तापमान कम होने के साथ चल रही हवा ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सर्द हवा के कारण बाहर निकलना दूभर हो गया है। हवा के कारण धूप भी सर्दी से राहत नहीं दिला पा रही है।

मौसम विभाग का कहना है कि दो दिन बाद सर्दी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। तापमान में गिरावट का क्रम थमने के साथ ही हवा की रफ्तार कम होने से लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

जोधपुर शहर में तीन दिन से चल रही उत्तर-पूर्वी हवा के कारण तापमान में गिरावट आना शुरू हुई। न्यूनतम व अधिकतम तापमान दोनों लगातार उतर रहे हैं। गुरुवार को न्यूनतम पारा करीब 4 डिग्री लुढ़ककर 7.7 डिग्री पहुंच गया था। कल रात यह और लुढक गया और 5.7 डिग्री तक पहुंच गया। यह इस सीजन का न्यूनतम पारा रहा। वहीं अधिकतम पारा भी 3 डिग्री घटकर 21 डिग्री पहुंच गया। शहर में आज सुबह से हवा चल रही है। तन भेदती सर्द हवा से अब लोगों को कंपकपी छूट रही है।

अनूठा है चांदन का मौसम

थार के रेगिस्तान में बसा जैसलमेर जिले के चांदन कस्बे का मौसम सबसे अनूठा माना जाता है। गर्मी के दिनों में यहां सबसे अधिक गर्मी पड़ती है तो सर्दी में यहां लोगों की धूजणी छूट जाती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कस्बे की भौगोलिक स्थिति के कारण यहां गर्मी और सर्दी दोनों अधिक पड़ते है। वहां सर्दी के मौसम में तापमान जमाव बिन्दु से भी नीचे चला जाता है।

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