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कोरोना वैक्सीन अभियान:प्रथम चरण के 15वें सत्र में 83 साइट पर 2779 का लक्ष्य 2601 काे लगी वैक्सीन

जोधपुर2 घंटे पहले
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  • दूसरे चरण में 27 केंद्रों पर टीकाकरण, 81 साइट पर कोविशील्ड व 2 पर को-वैक्सीन लगाई
  • 17 पर राजस्व विभाग के कार्मिक व 10 साइट पर हेल्थ वर्करों का होगा टीकाकरण

कोरोना वैक्सीन अभियान प्रथम चरण के 15वें सत्र में बुधवार को शहर में 83 साइट पर वैक्सीनेशन किया गया। इसमें 81 पर कोविशील्ड और आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की दो साइटों पर को-वैक्सीन लगाई गई। इसमें 2779 का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से 2601 के वैक्सीन लगाई गई।

यानी करीब 93 प्रतिशत हेल्थ वर्करों का वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन साइट में एमडीएमएच पर सुबह पूर्व फॉरेंसिक विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉ. पी. दयाल और पैरापिलिजिया ग्रस्त सीनियर डॉ. एलआरसी भंडारी वैक्सीन लगाने आए। इसके अलावा एमबीबीएस 2020 बैच के नए आए स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट किया गया। आरसीएचओ डॉ. कौशल दवे ने बताया कि गुरुवार को जिले में कुल 27 केंद्रों पर कोविड टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इसमें 17 केंद्रों पर राजस्व विभाग के कार्मिकों और शहरी क्षेत्र की 10 साइट पर स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा।

पूर्व सीनियर प्रोफेसर डॉ. पी. दयाल अपने स्टूडेंट डॉ. पीसी व्यास के साथ आए
डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज फॉरेंसिक विभाग के पूर्व सीनियर प्रोफेसर डॉ. पी. दयाल बुधवार को एमडीएमएच वैक्सीन साइट नंबर तीन पर अपने स्टूडेंट डॉ. पीसी व्यास के साथ पहुंचे। डाॅ. व्यास अपने गुरु डॉ. दयाल के साथ वैक्सीन लगाने और 30 मिनट ऑब्जर्वेशन के बाद तक बैठे रहे। दोनों को देखकर गुरु शिष्य परंपरा देखते ही बनती थी।

पैरापिलिजिया बीमारी से ग्रस्त डाॅ. एलआरसी भंडारी ने कराया वैक्सीनेशन
सामान्य हेल्थ वर्कर जहां कोरोना वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं। उनके लिए डॉ. एलआरसी भंडारी मिसाल बने। डॉ. भंडारी पैरापिलिजिया बीमारी से ग्रस्त होने के बाद भी वैक्सीन लगाने पहुंचे। एमडीएमएच सेंटर पर व्हीलचेयर पर आए डॉ. भंडारी ने वैक्सीन लगाने के बाद वैक्सीन लगा रही एएनएम सरस्वती चंदौरा को कहा कि आपने कब वैक्सीन लगाई पता ही नहीं चला। उन्होंने कोविड वैक्सीन लगाने से बच रहे हेल्थ वर्करों को कहा कि वैक्सीन पेनलेस और सेफ हैं। वैक्सीन लगाने आगे आएं।

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