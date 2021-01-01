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जेडीए:ई-नीलामी से 11 करोड़ 31 लाख से अधिक की आय

जोधपुर2 घंटे पहले
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जेडीए में चल रहे जनवरी-फरवरी 2021 ई-नीलामी कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को 14 भूखंड नीलाम किए गए। इससे प्राधिकरण को 6 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक का राजस्व मिला। इस तरह दो दिनों में ई-नीलामी से 11 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक का राजस्व मिल चुका है।

विवेक विहार के सेक्टर एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ के अन्य भूखंडों तथा व्यवसायिक भूखंड संख्या 18, खसरा संख्या 269, कुड़ी भगतासनी, मैन पाली रोड़, के लिए ईएमडी राशि जमा करवा कर ई-नीलामी में भाग लिया जा सकता है। नीलामी प्रभारी ने बताया कि आयुक्त कमर चौधरी के निर्देशानुसार हो रही इस ई-नीलामी में बुधवार को विवेक विहार आवासीय योजना के भूखंड़ों के लिए ई-नीलामी में 24300 रुपए प्रति वर्गमीटर की उच्चतम बोली लगाई गई। मंगलवार को व्यवसायिक भूखंड के लिए 57 हजार 500 रुपए की उच्चतम बोली लगाई गई थी।

आज दोपहर 12:30 तक लगा सकते हैं बोली: नीलामी प्रभारी ने बताया कि विवेक विहार के सेक्टर आई, जे, के, एल, एम, एन, बी, सी, डी व ई के भूखंडों तथा व्यवसायिक भूखंड संख्या 13, खसरा संख्या 269, कुड़ी भगतासनी, मैन पाली रोड़, जोधपुर के लिए गुरुवार को दोपहर 12ः30 बजे तक बोली लगाई जा सकती है। उसके बाद प्राप्त उच्चतम बोली के आधार पर ई-नीलामी के जरिए भूखंड नीलाम किए जाएंगे।

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