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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना:330 रुपए में कराया था बीमा, चार माह बाद महिला की मौत हो गई तो परिवार को मिला 2 लाख का चेक

जोधपुर4 घंटे पहले
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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमित एक शख्स की मौत के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बावड़ी शाखा की ओर से उसके परिवार को दो लाख रुपए का चेक सौंपा गया। बावड़ी की नेतड़ा निवासी लक्ष्मीदेवी ने सीएसपी महावीरसिंह से जनवरी 2020 में इस योजना के तहत बीमा कराया था।

इसके लिए 330 रुपए वार्षिक शुल्क जमा कराया। इसके करीब चार माह बाद ही लक्ष्मीदेवी की मई में मौत हो गई। इस पर शनिवार को लक्ष्मीदेवी के पति सोहनलाल को एसबीआई बावड़ी शाखा में वित्तीय समावेशन विभाग के मुख्य प्रबंधक संजय सांदू, शाखा प्रबंधक सुजीत कुमार झा, हैड कैशियर राकेश भाटी व सीएसपी संचालक महावीरसिंह ने दो लाख रुपए का चेक सौंपा।

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