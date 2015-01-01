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जोधपुर में सनसनीखेज घटना:सहपाठी छात्रा की हत्या के बाद आईटीआई छात्र ने लगाया फंदा, छात्रा की गला घोंटकर हत्या करने की आशंका

17 मिनट पहले
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  • पास के कमरे में उसकी सहपाठी छात्रा का शव पलंग पर पड़ा था

जोधपुर। शहर के अंदरूनी क्षेत्र में बड़लों का चौक स्थित गोलियों का मोहल्ला में रहने वाले एक आईटीआई छात्र ने अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पास के कमरे में उसकी सहपाठी छात्रा का शव पलंग पर पड़ा था। वक्त घटना छात्र के मां पिता दोनों नौकरी पर गए हुए थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। मृतका के भाई ने बहन की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया है। संभवत: छात्रा की हत्या के बाद सहपाठी छात्र ने खुदकुशी की है। छात्रा का गला घोंटकर हत्या की आशंका है। पुलिस ने दोनों शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है।सदर कोतवाली थानाधिकारी हरिशचंद्र सोलंकी ने बताया कि गुरुवार देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि बड़लों का चौक स्थित गोलियों का मोहल्ला में रहने वाले 22 साल के संकल्प प्रजापत ने फंदे पर लटककर जान दी है। इस पर पुलिस वहां पहुंची। जांच में पता लगा कि घर में ही एक अन्य कमरे में महामंदिर मानसागर की रहने वाली 22 साल की भावना का शव पलंग पर पड़ा है। पुलिस ने दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी मेें भिजवाया और आज सुबह मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। मृतका भावना के भाई धर्मेंद्र सिंह ने अपनी बहन की हत्या का आरोप लगाया और केस दर्ज करवाया है।

दोनों कर रहे थे आईटीआई

थानाधिकारी हरिशचंद्र सोलंकी के अनुसार भावना और संकल्प प्रजापत दोनों ही आईटीआई में अध्ययन कर रहे थे। भावना का संकल्प के घर आना जाना था। उसके गले पर निशान पाए गए है। संदेह है कि गला घोंटा गया है। फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के असली कारण का पता लग पाएगा। घर के बाहर ही भावना की स्कूटी भी पड़ी थी। वह घर बुलाई गई या खुद आई इस बारे में पता लगाया जा रहा है। वैसे उसका घर में आना जाना था। संकल्प अपने मां पिता का इकलौता पुत्र था। मां ओसियां में सरकारी स्कूल में पदास्थापित है और पिता निजी फर्म में काम करते है। वक्त घटना घर पर केवल भावना और संकल्प ही थे। शाम को आसपास के लोगों को पता लगने पर दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया गया। संकल्प फंदे पर लटका था तो भावना की बॉडी दूसरे कमरे में पड़ी थी।

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