पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रोडवेज:जयपुर-जैसलमेर वाया जोधपुर एसी स्लीपर बस सेवा आज से

जोधपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जयपुर से जैसलमेर के लिये एसी स्लीपर (गांधी रथ) बस सेवा शुक्रवार से चलेगी।

रोडवेज की बस जयपुर से रात्रि 22:30 बजे प्रस्थान कर वाया अजमेर, ब्यावर, जोधपुर होते हुये प्रातः 10 बजे जैसलमेर और 11 बजे सम पहुंचेगी। वापसी में 16:00 बजे सम से प्रस्थान कर जैसलमेर एवं जैसलमेर से 17:00 बजे रवाना होकर 6:00 बजे जयपुर पहुंचाएगी। जयपुर से जैसलमेर का किराया 780 रुपए होगा। वहीं जयपुर से सम के लिये 830 रुपए देने होेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें