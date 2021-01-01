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देश के लिए कुर्बान:कश्मीर में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए जोधपुर के जांबाज लक्ष्मण, अगले माह होने वाली थी शादी

जोधपुर30 मिनट पहले
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जम्मी कश्मीर में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए जोधपुर के लक्ष्मण। - Dainik Bhaskar
जम्मी कश्मीर में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए जोधपुर के लक्ष्मण।

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में बुधवार को सेना का एक जवान शहीद हो गया। जोधपुर जिले के खेजड़ला निवासी 21 वर्षीय लक्ष्मण सीमा पर दुश्मनों का बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए घायल हो गए। उन्हें सेना के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्हें बचाया नहीं जा सका।

खेजड़ला में अपने लाड़ले लक्ष्मण के शहीद होने का समाचार मिलते ही शोक छा गया। उसके परिवार में माता-पिता व एक छोटा भाई व बहन है। पिता खेती से जुड़े हैं। लक्ष्मण की अगले माह शादी प्रस्तावित थी। परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थी। इस माह के अंत तक लक्ष्मण छुट्‌टी पर आने वाले थे। वे तीन साल पहले सेना में भर्ती हुए थे।

रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने राजौरी जिले के सुंदरबानी सेक्टर में गोलीबारी शुरू कर दी। दुश्मन की गोलीबारी का हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने बताया कि गोलीबारी में लक्ष्मण गंभीर रूप से जख्मी हो गए और बाद में वह शहीद हो गए।

प्रवक्ता ने कहा सिपाही लक्ष्मण एक बहादुर, बेहद प्रेरित और संजीदा सैनिक थे। राष्ट्र उनके सर्वोच्च बलिदान और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए हमेशा उनका ऋणी रहेगा। इस साल नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने की घटना में राजस्थान के जोधपुर निवासी सिपाही लक्ष्मण शहीद होने वाले चौथे जवान हैं। इससे पहले, जनवरी में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में सेना के तीन जवान शहीद हो गए थे।

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