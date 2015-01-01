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विधुत संरक्षण:जेडीए एलईडी और टाइमर स्विच लगा बचाएगा 56 लाख का बिजली खर्च

जोधपुर40 मिनट पहले
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  • नवीन मॉडल भवन विनियम 2020 लागू करने का मार्ग प्रशस्त
  • जेडीए में कार्यकारी समिति की बैठक में खुद की विभिन्न योजनाओं में जल वितरण प्रणाली सुदृढ़ करने का फैसला

जेडीए की गुरुवार को हुई कार्यकारी समिति की बैठक में कई फैसले लिए गए। इसमें जेडीए के क्षेत्राधिकार में एलईडी लाइट लगवाने के साथ-साथ टाइमर स्विच भी लगाने का निर्णय हुआ। इसके अलावा नवीन मॉडल भवन विनिमय 2020 लागू करने का भी मार्ग प्रशस्त हो गया। जेडीए आयुक्त कमरउल जमान चौधरी की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके कक्ष में हुई समिति की बैठक में सर्वप्रथम गत बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई। तत्पश्चात विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रकरण प्राधिकरण बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जोधपुर शहर की जोजरी नदी में साल भर उपचारित जल की उपलब्धता के लिए 2 एसटीपी के निर्माण के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन करते हुए प्रकरण को सक्षम स्वीकृति के लिए भेजने का निर्णय लिया गया। कंसलटेंट की ओर से प्रस्तुत डीपीआर अनुसार उचियारड़ा में 10 एमएलडी की लागत 17 करोड़ व विवेक विहार में 15 एमएलडी की लागत 22.40 से दो एसटीपी बजट घोषणा के अंतर्गत बनाया जाना प्रस्तावित है।
540.55 लाख की स्वीकृति पर चर्चा, 40 प्रतिशत बिजली बचेगी
बैठक में जेडीए क्षेत्राधिकार में लगी सोडियम व ट्यूब लाइट के स्थान पर एलईडी व मैनुअल स्विच के स्थान पर टाइमर तथा वायर लगाने के कार्य के लिए 540.55 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी करने पर चर्चा की गई। वर्तमान में जेडीए के वार्षिक बिजली का खर्च करीब 140 लाख है।

एलईडी लाइट लगाने से वार्षिक बिजली खर्च में सालाना करीब 40 प्रतिशत की बचत होगी। यानी 56 लाख रुपए का बिजली खर्च घटेगा। इसी तरह विभिन्न कॉलोनियों में रोड लाइट वायर नहीं होने एवं मैनुअल स्विच से रोड लाइट चालू एवं बंद करने में समस्या के समाधान के लिए रोड लाइट वायर और टाइमर लगाने का कार्य भी किया जाएगा।
जल वितरण के लिए 8555 लाख रुपए का एस्टिमेट प्रस्तुत
बैठक में जेडीए की राजीव गांधी नगर, रामराज नगर, दत्तोपंत ठेंगड़ी नगर, विवेक विहार, मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर एवं विजयाराजे सिंधिया नगर सहित विभिन्न योजनाओं में जल वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए पीएचईडी के लिए कुल 8555 लाख का तकमीना प्रस्तुत किया गया है। विभाग से डिपोजिट वर्क करवाने के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति पर चर्चा की गई।

बैठक में राज्य सरकार की ओर से नगरीय क्षेत्रों में भवन निर्माण गतिविधियों पर रेगुलेट किए जाने के संबंध में आमजन को राज्य सरकार की मंशानुसार भवन निर्माण में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से सक्षम स्तर से अनुमोदित ‘नवीन मॉडल भवन विनियम’ लागू करने के लिए नियमानुसार जेडीए बैठक में अनुमोदित करने के पश्चात गजट नोटिफिकेशन कराने का निर्णय भी लिया गया। नवीन मॉडल भवन विनियम लागू होने से आमजन को काफी राहत मिलेगी। संपूर्ण राजस्थान के सभी निकायों, प्राधिकरण एवं बोर्डाें के बिल्डिंग बायलाॅज में एकरूपता रहेगी।

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