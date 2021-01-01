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रफ्तार में गंवाई जान:जोधपुर में गाय को बचाने की कोशिश में पेड़ से टकराई जीप, एक युवक की मौत

जोधपुरएक घंटा पहले
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जोधपुर जिले के नौसर क्षेत्र में रविवार रात पेड़ से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त जीप। फोटो जुगल, नौसर - Dainik Bhaskar
जोधपुर जिले के नौसर क्षेत्र में रविवार रात पेड़ से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त जीप। फोटो जुगल, नौसर
  • जोधपुर के नौसर क्षेत्र में हुआ हादसा

जोधपुर जिले के नौसर क्षेत्र में रविवार देर रात सड़क पर सामने आई एक गाय को बचाने की कोशिश में एक जीप बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जीप चालक घायल हो गया।

पुलिस के अनुसार, उम्मेद सिंह अपने साथी करण सिंह के साथ जीप में नौसर से पल्ली की तरफ जा रहा था। धांधलों की ढाणी के पास सड़क पर अचानक एक गाय सामने आ गई। चालक ने तेज रफ्तार से चल रही जीप को रोकने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहा। जीप सड़क किनारे स्थित एक पेड़ से जा टकराई।

जीप में सवार दोनों युवक घायल हो गए। बाद में क्षेत्र के लोगों ने वहां पहुंच दोनों को बाहर निकाला। तब तक करण सिंह की मौत हो चुकी थी। बाद में ग्रामीणों ने चालक उम्मेद सिंह को लोहावट अस्पताल पहुंचाया।

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