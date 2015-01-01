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तबादला या बदला:पॉजिटिव कर्मचारी अस्पताल में भर्ती, ट्रांसफर के बाद जेएनवीयू ने स्पीड पोस्ट से रिलीविंग आदेश निकाल दिए

जोधपुर2 घंटे पहले
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  • दिवाली अवकाश की वजह से सांयकालीन अध्ययन संस्थान के सहायक कुलसचिव को नहीं मिली तबादले की सूचना
  • फिर एडमिट करना पड़ा, विवि प्रशासन की संवेदनहीनता सामने आई

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय प्रशासन की असंवेदनशीलता सामने आई है। एक कर्मचारी का दिवाली से पहले तबादला कर दिया। बाद में दिवाली की छुटि्टयों की वजह से उन्हें तबादले की जानकारी नहीं मिली। उसके बाद वे कोरोना पॉजिटिव होने पर अस्पताल में भर्ती हैं।

इधर विवि प्रशासन ने स्पीड पोस्ट से कर्मचारी को रिलीविंग आदेश जारी कर दिए। दरअसल विश्वविद्यालय में सायंकालीन अध्ययन संस्थान के सहायक कुलसचिव आरआर गांधी का दीपावली अवकाश के ऐन मौके पर तबादला कर दिया गया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर इंजीनियरिंग संकाय में जॉइन करने का आदेश भी निकाला।

इस दौरान दीपावली का अवकाश हो जाने के कारण से गांधी को तबादला और रिलीव के आदेश की जानकारी नहीं मिली। जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सहायक कुलसचिव गांधी के घर पर स्पीड पोस्ट से रिलीव करने का आदेश भेज दिया।

संभवत विश्वविद्यालय में पहली बार किसी अधिकारी का इस तरह तबादला कर रिलीविंग आदेश स्पीड पोस्ट से भेजा गया। सहायक कुलसचिव गांधी कोरोना वायरस होने के करण अस्पताल में भर्ती हैं। अचानक से विश्वविद्यालय के स्पीड पोस्ट की जानकारी मिलने के बाद उनका मानसिक तनाव बढ़ गया है।

कर्मचारी बोले- छुटि्टयां खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते थे
कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि विवि प्रशासन तबादले और रिलीव के आदेश के लिए दीपावली अवकाश खत्म होने का इंतजार कर सकता था। जबकि विवि प्रशासन ने सहायक कुलसचिव गांधी के घर स्पीड पोस्ट से रिलीव का आदेश भेज दिया। कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष अनिल पंवार ने आरोप लगाया कि विवि प्रशासन इन दिनों कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बना रहा है। इससे कर्मचारियों में काफी नाराजगी है।

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