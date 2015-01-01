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पहल:जोधपुर रेल मंडल शुरू करेगा ‘पशुधन बचाओ’ अभियान

जोधपुरएक घंटा पहले
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  • अभियान में पशुपालकों, पर्यावरण प्रेमी और पशु सहायतार्थ केंद्र चलाने वाली संस्थाओं और सरकारी अधिकारियों की सहायता ली जाएगी

जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडेय की पहल पर पश्चिमी राजस्थान के पशुधन को रेल पटरियों पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से बचाने के लिए पशुधन बचाओ’ अभियान की रूपरेखा बनाई गई है। रेलवे प्रवक्ता गोपाल शर्मा ने बताया कि इस अभियान के शुरुआती दौर में रेलवे द्वारा संबंधित पक्षों और स्वयंसेवकों से विचार आमंत्रित किए जाएंगे।

जीव जंतु जीवन बचाने के लिए शुरू किए जाने वाले इस अभियान में पशु पालकों, पर्यावरण प्रेमी और पशु सहायतार्थ केंद्र चलाने वाली संस्थाओं और सरकारी अधिकारियों की सहायता ली जाएगी। सभी संबंधितों से पशुधन की रक्षा करने और उन्हें ट्रेन से टकराने से बचाने और रेल पटरियों से दूर रखने के लिए किए जाने वाले उपायों पर विचार आमंत्रित किए जाएंगे।

मंडल रेल प्रबंधक पांडेय की इस अभिनव सोच के पीछे रेलवे लाइन पर ट्रेन से टकराकर मरने या घायल हो जाने वाले निरीह पालतु और गैर पालतु जीव जंतुओं की रक्षा करना है। इस संबंध में जोधपुर रेल मंडल के रेल कर्मचारी एक अभियान चला कर उन सभी संबंधित व्यक्तियों और स्वयंसेवी संस्थाओं से संवाद स्थापित करेंगे, जो इस संबंध में सहायतार्थ आगे आना चाहते हैं और रेलवे प्रशासन की मदद करना चाहते हैं। मोबाइल हेल्प लाइन नंबर 9001198192 पर प्रथम 7 दिन तक विचार व सुझाव प्राप्त किए जाएंगे।

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