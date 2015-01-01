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मेगा श्रमदान:जज, अफसर, एनजीओ व शहरवासियों ने उम्मेद उद्यान को निखारा, पांच हजार पौधे भी लगाए

जोधपुरएक घंटा पहले
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  • सुबह साढ़े सात बजे सर्दी के बावजूद श्रमदान की गर्मी रही, सैकड़ों लोग एक साथ जुटे

शहर के प्राचीन उम्मेद उद्यान की हालत को देखते हुए मेगा श्रमदान अभियान चलाकर जज, अफसरों, एनजीओ और शहरवासियों ने इसकी कायापलट कर दी। सुबह साढ़े सात बजे से जेडीए, नगर निगम, पुलिस, सिविल डिफेंस, पीडब्ल्यूडी व अनेक विभागों, दो दर्जन स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों व शहरवासियों ने श्रमदान व साफ सफाई की।

सैकड़ों लोगों ने एक साथ सफाई कर उम्मेद उद्यान काे निखार दिया। संभागीय आयुक्त डॉ. समित शर्मा के आह्वान पर विभिन्न संस्थाओं के लोगों ने श्रमदान कर इसे निखारा। लोगों ने कचरा उठाया, झाड़ियां काटी व मलबा हटाया। श्रमदान व साफ सफाई व पौधारोपण में जेडीए व नगर निगम की सराहनीय भागीदारी रही। अधिकारियों, कर्मचारियों, सफाई कार्मिकों ने श्रमदान में पूरी मेहनत कर योगदान दिया। नगर निगम व जेडीए के ट्रैक्टर, जेसीबी, सफाईकर्मी और सभी संसाधन उपलब्ध करवाए गए।

उद्यान में विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए गए। अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं ने 12 हजार पौधे उपलब्ध कराए। इस दौरान 5 हजार लगाए गए। श्रमदान व पौधरोपण में संभागीय आयुक्त, कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, जेडीए आयुक्त उमर उल जमाल कमर, नगर निगम आयुक्त रोहिताश्व सिंह तोमर, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अरुण कुमार पुरोहित, वन संरक्षक हनुमानाराम, उपायुक्त जेडीए राजेंद्रसिंह चांदावत, अनिल पूनिया, सचिव जेडीए हरभान मीणा सहित अफसर मौजूद थे।

जजों ने भी दिया योगदान, पार्क में लगाए पौधे
श्रमदान के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महानगर रवींद्र कुमार जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्रामीण राघवेंद्र काछवाल, विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो रूपचंद सुथार, विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो अखिलेश कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महानगर जितेंद्र सावरिया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्रामीण अंकित रमन ने पौधरोपण कर श्रमदान में योगदान दिया।

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