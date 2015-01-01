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अच्छी खबर:आशापूर्णा आंगन का शुभारंभ आज विला मात्र 11.99 लाख से शुरू

जोधपुरएक घंटा पहले
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आशापूर्णा के 35वें प्रोजेक्ट और बनाड़ की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप आशापूर्णा आंगन का शुभारंभ शुक्रवार को होगा। आशापूर्णा के निदेशक हर्षवर्धन सिंह उचियारड़ा ने बताया कि आंगन की प्री-लॉन्चिंग में जो उत्साह जोधपुरवासियों ने दिखाया उसी उत्साह से आशापूर्णा अपने 35वें प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा है।

यह रेरा और जेडीए एप्रूव्ड टाउनशिप है। आंगन में विलाज की कीमत 11.99 लाख से शुरू है। यहां 15X30, 16X32, 20X40, 25X50 की साइज के विला उपलब्ध हैं। आशापूर्णा आंगन में हरे भरे गार्डन, मंदिर, सुरक्षात्मक चार दीवारी और एक टाउनशिप की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। विलाज वेबसाइट www.ashapurna.com पर वर्चुअल टूर एवं वीडियो देखकर बुक करवा सकते हैं। आशापूर्णा आंगन के फेज 1 का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। 90 प्रतिशत तक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है।

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