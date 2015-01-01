पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

जोधपुर लॉरेंस गैंग का विफल प्रयास:लारेंस का हिस्ट्रीशीटर गुर्गा पुलिस को गच्चा देकर भागा, पुलिस ने पीछा कर दबोचा, भागने का एक और केस दर्ज

31 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

जोधपुर। अपहरण और आठ लाख रुपयों के केस में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई का गिरफ्तार गुर्गा एवं हिस्ट्रीशीटर पवन सोलंकी ने पुलिस को गच्चा देकर फरार होने की कोशिश की लेकिन वह वापस पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस उसे केस के घटनास्थल का मौका मुआयना करने लेकर गई थी। वापसी में वह पुलिस गाड़ी में चढ़ते वक्त सिपाही का हाथ छुड़ाकर भाग गया। उसकी इस हरकत से मौका ए हालात पर मौजूद थानाधिकारी के हाथ पैर भी फू ल गए। करीब सौ मीटर तक थानाधिकारी और अन्य सिपाही उसके पीछे भागे। बाद में दबोच लिया गया। अब उसके भागने पर एक और केस दर्ज किया गया है।मंडोर थानाधिकारी सुरेशचंद्र सोनी ने बताया कि गैंगस्टर लारेंस गैंग का गुर्गा एवं मंडोर थाने का हिस्ट्रीशीटर पदाला बेरा मंडोर निवासी पवन कुमार सोलंकी को गत दिनों पुलिस गोवा से पकड़ कर लाई थी। अपहरण एवं आठ लाख रुपयों को लेकर उससे पूछताछ के लिए पुलिस ने रिमांड पर ले रखा है। पुलिस ने गुरुवार को उसकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त बोलेरो को जब्त किया था। गुरुवार शाम को मंडोर थानाधिकारी सुरेशचंद्र सोनी मय जाब्ता उसे लेकर सुरपुरा बांध पर घटना के संबंध में मौका तस्दीक के लिए लेकर गए थे। मौका तस्दीक के उपरांत उसे फिर से गाड़ी में बिठाया जा रहा था। तब वह एक सिपाही का हाथ छुड़ाकर भाग गया। इस हरकत से पुलिस कर्मी और थानाधिकारी सोनी खुद उसके पीछे भागे। करीबन सौ मीटर दूरी पर उसे पकड़ लिया गया। अब उसके खिलाफ फरारी का केस अलग से दर्ज किया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंजयपुर में 100 की स्पीड से ऑडी दौड़ा रही लड़कियों ने युवक को टक्कर मारी, 30 फीट दूर मकान की छत पर गिरा, मौत - राजस्थान - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें