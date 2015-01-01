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इस्तीफा:लक्ष्मी कच्छावाह का इस्तीफा मंजूर, 6 माह के भीतर होंगे चुनाव

पीपाड़ शहर2 घंटे पहले
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  • पीपाड़ में कांग्रेस की एक सीट कम हुई, बोर्ड बनाने के लिए पर्याप्त पार्षद

नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए टिकट नहीं मिलने से खफा कांग्रेसी पार्षद लक्ष्मी कच्छावाह का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। वे वार्ड 23 से निर्विरोध जीती थी। 15 दिसंबर को कांग्रेस द्वारा समू देवी सांखला को चेयरमैन पद का उम्मीदवार बनाए जाने के पश्चात लक्ष्मी कच्छावाह द्वारा पार्षद पद से अपना इस्तीफा दे दिया था।

अधिशासी अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि इनका इस्तीफा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अब अगले 6 माह के भीतर दोबारा वार्ड 23 के लिए चुनाव होंगे। वहीं अब कांग्रेस के पार्षदों की संख्या 20 रह गई है। हालांकि बोर्ड बनाने के लिए 18 पार्षदों की जरूरत है।

कांग्रेस की बगावत के भरोसे भाजपा| कांग्रेस में हुए उत्तल पुथल पर भाजपा की नजर है। चेयरमैन के लिए वार्ड 35 से रुकमा देवी कच्छावाह ने नामांकन किया। भाजपा भी अपने पार्षदों को रिसोर्ट में रखे हुए हैं। प्रभारी कमलेश दवे,जिला महामंत्री धनराज सोलंकी,पूर्व पालिकाध्यक्ष महेन्द्र सिंह कच्छावाह ,नगर अध्यक्ष राम किशोर भूतड़ा कांग्रेस से असंतुष्ट पार्षदों से संपर्क की कोशिश में है।

बिलाड़ा,भाजपा और निर्दलीय में ही होगा मुकाबला नहीं लिया किसी ने नाम वापस

अध्यक्ष पद के लिये भाजपा व निर्दलीय के बीच ही मुकाबला होगा। गुरुवार को नाम वापसी के दि किसी ने नाम वापस नहीं लिया। रिटर्निग अधिकारी रामचन्द्र खटीक ने बताया कि 20 दिसम्बर को अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। प्रात: 10 से दोपहर 2 बजे तक अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। भाजपा से रूपसिंह सीरवी व निर्दलीय चैनाराम ने नामांकन किए हैं।

बाड़ेबंदी में ही पार्षदों की कबड्डी

बाड़ेबंदी में गुरुवार को भाजपा की महिला पार्षद व अन्य महिलाएं दुपट्टा पकड़ने जैसे खेल खेलने में व्यस्त रही। वहीं पुरुष पार्षद कबड्डी खेलते नजर आए। वहीं कांग्रेसी पार्षद जोधपुर के होटल में विधायक हीराराम मेघवाल के साथ नजर आए।

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