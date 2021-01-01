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बीमारी ने आवाज छीनी, हौसला नहीं:11 साल से व्याख्याता बोर्ड पर लिखकर पढ़ाई करवा रहे, रिजल्ट 100 फीसदी, सेवानिवृत्त होने के बाद भी स्कूल आ रहे

जोधपुर42 मिनट पहलेलेखक: कपिल देवाड़ा
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श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने पर वर्मा को 4 बार उपखंड स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। - Dainik Bhaskar
श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने पर वर्मा को 4 बार उपखंड स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है।
  • खेजड़ला स्कूल के रिटायर्ड लेक्चरर भंवरलाल वर्मा बोल नहीं सकते फिर भी अपने तरीके से बच्चों को पढ़ाने में जुटे
  • पोस्ट नहीं भरे जाने तक बंद नहीं करेंगे स्कूल आना, लिया संकल्प

खेजड़ला स्कूल में पिछले 11 साल से इतिहास विषय पढ़ा रहे व्याख्याता भंवरलाल वर्मा का जज्बा हर किसी के लिए प्रेरक है। पैरालिसिस अटैक से उनकी आवाज चली गई लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार स्कूल आते रहे। बोर्ड पर लिखकर व इशारों की मदद से बच्चों को पढ़ाते हुए स्कूल में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया।

यही नहीं, वे बीते साल जुलाई महीने में रिटायर हो गए लेकिन फिर भी स्कूल आना बंद नहीं किया। उनका कहना है कि जब तक इतिहास विषय के नए व्याख्याता नहीं आ जाते तब तक वह बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। लॉकडाउन में उन्होंने स्कूल में बैठे-बैठे बच्चों के लिए पेपर व होम वर्क तैयार किया। अपनी आवाज चले जाने का दु:ख कभी किसी के सामने जाहिर ही नहीं होने दिया। उन्हें 2009 में लकवा जैसा अटैक आया और एक झटके में ही आवाज छिन गई। कई जगह इलाज कराया लेकिन आवाज नहीं लौटी।

एक साल बेड रेस्ट मगर नहीं लौटी आवाज, हार मानने की बजाय स्कूल लौटे, दुगुनी मेहनत की, इशारों से ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया

एक साल तक घर पर बैड रेस्ट किया। साल बाद पुन: स्कूल आए तो उनकी आवाज नहीं थी लेकिन अपनी आवाज जाने के दुख को भूलकर बच्चों को नियमित पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने इशारों से व ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उन्होंने बच्चों को भी आवाज की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। वे दोगुनी मेहनत करने लगे। नतीजा रहा कि 12वीं बोर्ड में 61 बच्चों ने परीक्षा दी थी। जिसमें से 50 बच्चों ने विशेष योग्यता प्राप्त की। एक भी बच्चा इतिहास में फेल नहीं हुआ। प्रथम श्रेणी से 56, द्वितीय श्रेणी से 4 व तृतीय श्रेणी से 1 बच्चा पास हुआ।

हौसला बढ़ाने प्रतिभावान बच्चों को अपनी तरफ से दे रहे मेडल
वे प्रतिभावान बच्चों को अपनी तरफ से सिल्वर मेडल देकर उनका उत्साह बढ़ाते हैं। ये कार्य पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। इस बार जब बच्चे स्कूल नहीं आए तो उनको घर घर जाकर मेडल वितरित किए। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने पर वर्मा को 4 बार उपखंड स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। सेवानिवृति पर उन्होंने स्कूल में 11 टेबल व स्टूल भेंट किए।

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