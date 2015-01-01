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इतिहास:भोपालगढ़ के किसान आंदोलन से बंद हुआ था लेवी टैक्स, 3 किसानों को गंवानी पड़ी थी जान

रामप्रकाश जाखड़। सुरपुरा खुर्द2 घंटे पहले
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  • 1975 में डाक बंगले में मंत्री का घेराव करने के दौरान गोलीबारी में हुई थी 3 किसानों की मौत, आंदोलन चलाने के लिए एक-एक रुपए का करते थे चंदा

लेवी टैक्स माफ करवाने की मांग को लेकर 1975 में चले किसान आंदोलन का आगाज भोपालगढ़ से हुआ था। आंदोलन में 3 किसानों को जान गंवानी पड़ी थी। 1 जून 1975 को तीन किसान शहीद हुए थे। किसान नेता कुभांराम आर्य शरीक आंदोलन में शामिल हुए थे।

उस समय किसानों ने डाक बंगले को घेर लिया था तब सरकार ने गोली चलाने का आदेश दिया था। उल्लेखनीय है कि देश की आजादी के बाद भी सरकार किसानों से लेवी नामक टैक्स वसूल रही थी। इसका किसानों ने विरोध किया।

कोई सुनवाई नहीं होने पर भोपालगढ़ में 1 जून 1975 को डाक बंगले में किसानों ने मंत्री का घेराव किया। सैकड़ों किसान एकत्र हो गए। भीड़ बढ़ती देख प्रशासन ने किसानों से आग्रह किया कि वे हट जाएं लेकिन किसान डटे रहे। बेकाबू भीड़ डाक बंगले में घुस गई। इस पर पुलिस ने रबड़ की गोलियां व गैस छोड़ी छोड़ी।

इससे भी किसान नहीं हटे तो गोली चलाने के आदेश दिए। इसमें तीन किसानों की मौत हो गई। किसान शवों के साथ 48 घंटे तक बैठे रहे। आखिर किसान नेता कुभांराम आर्य ने किसानों का नेतृत्व किया। फिर सरकार को झुकना पड़ा और लेवी वापस ले लिया।

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