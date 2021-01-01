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ट्रैफिक मैनेज करने का प्लान:बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए लंदन, रोम की तर्ज पर अब जोधपुर में तैयार होगा ‘लूप’ सिस्टम

जोधपुर2 घंटे पहले
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वर्तमान में रणछोड़ दास मंदिर से एमजीएच रोड पर आए दिन ट्रैफिक जाम होता है। - Dainik Bhaskar
वर्तमान में रणछोड़ दास मंदिर से एमजीएच रोड पर आए दिन ट्रैफिक जाम होता है।
  • सड़क पर एक तरफ से दूसरी ओर जाने के लिए बनेंगे अंडरग्राउंड पाथ वे, एक्सीलेट लगेंगे
  • जोधपुर में प्रयोग सफल रहने पर प्रदेश के 20 अन्य शहरों में भी ‘लूप’ सिस्टम अपनाया जाएगा

12वीं रोड से पावटा सर्किल तक ट्रैफिक लाइट्स हटाकर ‘लूप’ सिस्टम से ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को मैनेज करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। इसमें जालोरी गेट से लेकर पावटा सर्किल तक छोटे-छोटे पॉकेट पर लूप सिस्टम अपनाते हुए ट्रैफिक संचालित किया जाएगा।

हालांकि इससे आमजन का चक्कर कुछ मीटर बड़ा तो होगा पर पूरी सड़क पर कहीं ट्रैफिक नहीं रुकेगा। दुकानों के आगे पार्किंग होगी और फुटपाथ भी होंगे। इसके अलावा सड़क पर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए अंडरग्राउंड पाथ वे विद एक्सेलेटर होंगे। अगर जोधपुर में यह प्रयोग सफल हो जाता है तो राज्य सरकार प्लान है कि वो प्रदेश के 20 शहरों में ट्रैफिक को बिना रूकावट कंट्रोल करें। शहर की हार्ट लाइन पर एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है, लेकिन उसके बनने तक शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बाधित ना हो, व्यापारियों का नुकसान न हो और सबसे अहम जोधपुर के हेरिटेज को बचाकर कम समय में अमृतसर की भांति सुंदर और एक जैसा बाजार तैयार करने के मकसद से बुधवार को कलेक्ट्रेट के डीआरडीए हॉल में पॉवर प्रेजेंटेशन रखा गया।

इसमें कंसल्टेंट कंपनी के अनूप भरतरिया ने प्रेजेंटेशन दिया। पूरे देश में पहली बार जोधपुर लूप सिस्टम अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। फिलहाल लंदन, रोम और मिलान जैसे शहरों में लूप सिस्टम चल रहा है। हालांकि वहां पर लूप बड़ा है पर जोधपुर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां पर बहुत छोटे-छोटे लूप बने हुए हैं। केवल ट्रैफिक को उन पर चलाना है ताकि गाड़ियां सुगम तरीके से चलती रहे और कहीं पर भी क्लेश प्वाइंट ना बनें।

बैठक में यूडीएस के प्रमुख शासन सचिव भास्कर सावंत, संभागीय आयुक्त डॉ. राजेश शर्मा, जिला कलेक्टर इंद्रजीत, महापौर उत्तर कुंती देवड़ा, शहर विधायक मनीषा पंवार, जेडीसी कमर चौधरी सहित निगम के दोनों आयुक्त, पुलिस के आला अफसर सहित जेडीए, निगम, पीडब्ल्यूएस, एनएस, देवस्थान, डिस्कॉम, पीएचईडी के अफसर सहित कई व्यापारीगण, दुकानदार, ऑटो यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

लूप सिस्टम
एक तरह से घुमावदार वक्र यानी गांठ को लूप कहते हैं। इसमें किसी स्थान पर जाने के लिए ट्रैफिक को बाधित किए बगैर उस स्थान पर पहुंचने के लिए लूप का इस्तेमाल होता है। जोधपुर में जालोरी गेट से सोजती गेट के बीच 5 से 7 लूप प्वाइंट बनाए गए हैं।

नया सिस्टम ऐसे होगा फॉलो
01. अगर पुरी तिराहे से रणछोड़दास मंदिर से पहले मार्केट तक पहुंचना है तो लूप सिस्टम में वो पुरी तिराहे से सीधे ना निकल कर स्टेशन रोड होते हुए सहकारी मार्केट से होते हुए रणछोड़दास मंदिर सर्किल से टर्न लेकर पहुंचेगा। सड़क पर ट्रैफिक रुकेगा नहीं।
02. हार्टलाइन पर लूप के अलावा समानांतर मार्ग जालोरी गेट से चांदशाह तकिया होते हुए सोजती गेट जाने वाली सड़क पर लूप प्वाइंट बनाए गए हैं। इसमें पार्किंग के अलावा एक सड़क निकालना प्रस्तावित है।

एक्सपर्ट्स ने व्यापारी संगठनों की शंकाओं को प्रजेंटेशन दिखाकर किया दूर
प्रजेंटेशन में कुछ व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। एक्सपर्ट ने उनकी शंकाओं को दूर किया। सोजतीगेट व्यापार संस्था के शिवकुमार सोनी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट हार्ट लाइन पर है और वहां पर एलिवेटेड रोड भी आ रही है। ऐसे में उसके हिसाब से ड्राइंग में बदलाव नहीं किए गए हैं। त्रिपोलिया व्यापारी संघ के अध्यक्ष दीपक सोनी और नई सड़क व्यापारी संघ के नवीन सोनी ने कहा कि ड्राइंग से प्रस्ताव अच्छा लग रहा है और अगर ऐसा ही लूप बनता है तो व्यापारी मदद करेंगे। नई सड़क से मेहरानगढ़ दुर्ग तक हेरिटेज कॉरिडोर उपलब्ध करने का प्लान है। घंटाघर से मेहरानगढ़ हेरिटेज वॅाक लेन को ब्लू कलर से किया जाएगा ताकि पर्यटक आकर्षित हों।

यह इंजीनियरिंग नहीं, गुड गवर्नेंस
यह कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है, यह केवल गुड गवर्नेंस का तरीका है। यह एक कांसेप्ट है, जो बिना इंजीनियरिंग के पूरा हो सकता है। -भास्कर ए. सांवत, शासन सचिव, यूडीएस

अभी अमृतसर में, जोधपुर में रहेगा कारगर
विदेशी कॉन्सेप्ट है। फिलहाल केवल अमृतसर में एक जगह दिया गया है। इससे स्थानीय व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं होगा और ट्रैफिक सुगम हो जाएगा। -अनूप भरतरिया, कंसल्टेंट

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