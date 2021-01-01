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डवलपमेंट कार्य:विदेशी जू जैसा बनेगा माचिया सफारी पार्क, अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लिविंग डेजर्ट जू के साथ एक करार

जोधपुरएक घंटा पहले
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माचिया सफारी पार्क जल्द ही विदेशी जू की तर्ज पर डवलप होगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लिविंग डेजर्ट जू के साथ एक करार हुआ है। इसमें अमेरिकी जू माचिया में कई तरह के डवलपमेंट कार्यों सहित वन्यजीवों के लिए मार्गदर्शन देंगे। अमेरिकी जू दुनिया के टॉप टेन में है।

जू प्रबंधन ने भारत के जू से करार का प्रस्ताव दिया था। इसमें भारत के 15 जू व राजस्थान एकमात्र माचिया है। वर्तमान में माचिया में 15 प्रजातियों के करीब 165 पशु-पक्षी हैं। पार्क सहायक वन संरक्षक केके व्यास ने बताया कि विदेशी एक्सपर्ट से मिलने वाले मार्गदर्शन से जू नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। 11 फरवरी को ऑनलाइन मीटिंग है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघरों के परिवर्तन के लिए विजन प्लान बनाया है। इसके लिए अर्नेस्ट एंड यंग के साथ समझौता किया है।

निगम माचिया किले के विकास का प्रोजेक्ट बनाएगा
निगम (उत्तर) की महापौर कुंती परिहार की अध्यक्षता में 8 फरवरी को बुलाई उत्तर नगर निगम की बजट बैठक में माचिया सफारी में स्थित किले के विकास का प्रोजेक्ट तैयार करवाने का प्रस्ताव ला रही है। इसमें किले तक जाने वाली लिंक रोड को सुधारने, किले के सौंदर्यीकरण-जीर्णोद्धार के लिए बजट प्रावधान किया जाएगा। किले के इतिहास की भी पर्यटकों को जानकारी मिले, इसके लिए भी कुछ जरूरी काम करवाए जाएंगे।

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