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ज्ञापन:मंडी की अध्यक्ष ने सचिव से मांगा स्पष्टीकरण; कृषि विभाग के कार्यालयों के उपयोग में किसान भवन को देने का विरोध तेज

जोधपुर2 घंटे पहले
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  • मंडी की अध्यक्ष और बोर्ड डायरेक्टर ने सौंपा कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

पावटा स्थित किसान भवन को कृषि विभाग के कार्यालयों के उपयोग के लिए देने का विरोध तेज हो गया है। बुधवार को सावित्री बाई फुले फल सब्जी मंडी भदवासिया की अध्यक्ष व मंडी बोर्ड के डायरेक्टर ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा।

मंडी की अध्यक्ष अनु कटारिया, प्रतिनिधि बालीराम कटारिया, बोर्ड के डायरेक्टर राकेश परिहार ने बताया कि वर्ष 2019 से मार्च 2020 तक 60 हजार से अधिक किसानों ने किसान भवन का उपयाेग किया। लॉकडाउन से पहले किसान भवन में सौ से अधिक किसान इनमें रुकते थे। कृषि विभाग के कार्यालयों के लिए सरकार के पास और भी विकल्प हैं। पावटा मंडी में भवन बना हुआ है। इसमें कृषि विभाग के सभी कार्यालयों को संचालित किया जा सकता है। किसान भवन को कृषि विभाग के कार्यालयों के उपयोग के लिए दिया जाता है तो किसानों के साथ अन्याय होगा।

किसान प्रदेश से जोधपुर मेें विभिन्न कार्य से आकर रुकते हैं। उनके रुकने के लिए सस्ती दर पर एक मात्र स्थान ही किसान भवन है। इसको ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग के कार्यालयों के लिए कोई दूसरा विकल्प रखना चाहिए। मंडी की अध्यक्ष अनु कटारिया ने बुधवार को मंडी के सचिव से लिखित रूप में स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने पूछा कि किसके आदेश से किसान भवन में किसानों की ‘नो एंट्री’ की गई है। निर्वाचित बोर्ड की बिना अनुमति से ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सचिव से दो दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ में किसानों को वापस इनमें ठहरने के निर्देश भी देने को कहा गया है।

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भारतीय किसान संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख तुलछाराम सेंवर व जिला अध्यक्ष नरेश व्यास ने बताया कि किसान भवन को कृषि विभाग के कार्यालयों के लिए दिया गया तो इसका विरोध किया जाएगा। इसके लिए किसान संघ ने सभी ब्लॉक में आंदोलन की रणनीति बना ली है। पूर्व संसदीय सचिव भैराराम सियोल के साथ कई जनप्रतिनिधियों ने भी इसका विरोध किया है।

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