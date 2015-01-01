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ईपीसीएच:एक्सपोर्टर्स का मेंटरशिप ग्रुप, जोधपुर के मेहता होंगे कॉर्डिनेटर

जोधपुर38 मिनट पहले
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मनीष मेहता

राजस्थान व मध्यप्रदेश के एक्सपोर्टर्स व आर्टिजन्स तक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट की विभिन्न योजनाओं को पहुंचाने के लिए ईपीसीएच की ओर से मेंटरशिप ग्रुप बनाया गया है। ईपीसीएच की ओर से नॉर्थ-वेस्ट रीजन के लिए गठित 40 सदस्य कमेटी में जोधपुर के एक्सपोर्टर मनीष मेहता व जयपुर के सुनीत के जैन को कॉर्डिनेटर बनाया गया है।

ईपीसीएच के डायरेक्टर जनरल डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि ईपीसीएच की ओर से एक्सपोर्टर्स, शिल्पकारों व दस्तकारों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। वहीं इन सभी की विभिन्न समस्याएं भी होती हैं जिसका निस्तारण करने के लिए ईपीसीएच की ओर से स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर समाधान करने का प्रयास भी किया जाता है।

योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तथा समस्याओं का समाधान समय पर हो। इसी को ध्यान में रखते हुए ईपीसीएच की ओर से रीजनवाइज मेंटरशिप ग्रुप बनाए गए हैं। राजस्थान व मध्यप्रदेश के नॉर्थ-वेस्ट रीजन के लिए भी 40 सदस्य कमेटी गठित हुई है।

जिसमें ईपीसीएच के 4 सीईओ सदस्यों काे भी शामिल किया गया है वहीं शेष 36 सदस्यों में से राजस्थान के दो निर्यातकों को मेंटरशिप ग्रुप का कॉर्डिनेटर बनाया गया है। इनमें जोधपुर के निर्यातक मनीष मेहता व जयपुर के निर्यातक सुनीत के जैन शामिल है।

वहीं इस ग्रुप में जोधपुर व जयपुर के 14-14 निर्यातक, दो उदयपुर के तथा बाड़मेर, जैसलमेर, इंदौर व भोपाल के एक-एक निर्यातक को सदस्य बनाया गया है। जोधपुर के हंसराज बाहेती भी इस ग्रुप में ईपीसीएच के सीईओ सदस्य के रूप में शामिल होंगे। ग्रुप में ये निर्यातक शामिल

भरत कानूंगाे, गौरव जैन, घनश्याम अग्रवाल, मनीष झंवर, गतिक भंडारी, खेमचंद खत्री, किशोरकुमार भंसाली, कमोद टाटिया, मोहनसिंह भाटी, अजय शर्मा, रोहित कोठारी, संजीव काली, विनोद कुमार जौहरी व जेपी जैन।

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