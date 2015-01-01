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जेएनवीयू:विभिन्न मांगों को लेकर कुलपति को सौंपा ज्ञापन

जोधपुर4 घंटे पहले
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जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व छात्रसंघ महासचिव बबलू सोलंकी सैनी ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा। सोलंकी ने ज्ञापन में बताया कि प्रथम और दूसरी सूची में डिफॉल्टर को एक बार और मौका दिया जाए। बीए बीकॉम सेकंड ईयर के पुनर्मूल्यांकन के फॉर्म शुरू किए जाए।

साथ ही प्री पीएचडी एमपीईटी की परीक्षा जल्द करवाएं। फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल पुनर्मूल्यांकन के फॉर्म शुरू किए जाएं।

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