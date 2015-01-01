पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

सेवा:नशे की लत में फंसी थी महिला, नारी निकेतन ने पहले इलाज कराया, फिर नेपाल परिजनों से मिलाया

जोधपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • दो अन्य गुमशुदा के परिजनों का पता लगा प्रबंधन ने सौंपा तो छलकी खुशी से आंखें
  • सवा साल पहले नारी निकेतन में आई थीं, नशे की लत छुड़वाई तो मानसिक स्थिति सुधर गई

शहर में नशे की लत में डूबी महिला को एसडीएम के आदेश पर नारी निकेतन में भर्ती करते समय वहां के प्रबंधन ने सोचा भी नहीं था कि उसकी मानसिक स्थिति नशे की वजह से ऐसी हो सकती है। बेहद आक्रामक मनोस्थिति वाली महिला के जीवन को बदलने का संकल्प लिया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीनस्थ नारी निकेतन की अधीक्षक रेखा शेखावत ने।

गत वर्ष 19 जुलाई को नारी निकेतन में प्रवेशित नेपाली महिला सुनीता (काल्पनिक नाम) का मनोचिकित्सक डॉ. पंकज गाडिया से उपचार शुरू कराया। काउंसलर रिंकू गहलोत लगातार सुनीता की काउंसलिंग करने लगी। कुछ महीनों में ही उसकी स्थिति सुधरने लगी तो उसके परिवार के बारे में कुछ जानकारी मिली।

परिवीक्षा अधिकारी प्रीति जैन के माध्यम से नेपाल दूतावास से संपर्क कर महिला के निवास स्थान व परिजनों की तलाश कराई। कई महीनों की मशक्कत के बाद नेपाल दूतावास दिल्ली के रेस्क्यू ऑफिसर नवीन जोशी के सहयोग से सुनीता के परिजनों का पता चला और हाल ही में सुनीता को नेपाल में उसके परिजनों को सुपुर्द किया।

नारी निकेतन की अधीक्षक शेखावत के अनुसार सुनीता के एडमिशन से लेकर उसके परिवार तक पहुंचने में मशक्कत भले ही करनी पड़ी हो, लेकिन जब वो घर पहुंच गई तो इसका सुखद अहसास बड़ी राहत देता है।

अधीक्षक शेखावत के अनुसार गत वर्ष 5 जुलाई को राजकुमारी उर्फ ताहिरी और 10 मई 2019 को ज्योति पाटीदार को भी नारी निकेतन में प्रवेशित किया गया था। दोनों ही अलग-अलग जगहों से गुमशुदा हुई थी। ताहिरी तो खुद का नाम पता भी सही से नहीं बता पा रही थी।

बार-बार काउंसलिंग व उचित देखभाल के साथ यूपी के अंबेडकर नगर पुलिस के माध्यम से उसके परिजनों को ढूंढ़ा गया। 16 अक्टूबर को उसके परिजन जोधपुर पहुंचे और उसे अपने साथ ले गए। कमोबेश ऐसी ही हालत ज्योति की भी थी। यह स्पष्ट बोल नहीं पाती थी।

उससे बातचीत करने के लिए विशेषज्ञ टीचर ऋतु श्रोत्रीय ने कई बार उसकी काउंसलिंग करके भाषा समझने का प्रयास किया। इसमें उसके मध्यप्रदेश के खरगौन निवासी होने की जानकारी सामने आई तो खरगौन पुलिस से संपर्क किया। आखिरकार सोमवार को उसके परिजन जोधपुर पहुंचे। यहां अपनी मां को सामने देखकर ज्योति की आंखें खुशी से नम हो गईं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें