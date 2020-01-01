पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रिको की ई नीलामी:बरसों बाद जोधपुर में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित, तिंवरी में भूखंडों की नीलामी 18 फरवरी से

जोधपुर33 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
जोधपुर जिले के तिंवरी में विकसित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र का नक्शा। - Dainik Bhaskar
जोधपुर जिले के तिंवरी में विकसित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र का नक्शा।
  • आरक्षित दर 1800 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय
  • 27 जनवरी से जमा होगी अमानत राशि

जोधपुर जिले में बरसों के लंबे इंतजार के बाद नया औद्योगित क्षेत्र तिंवरी में शुरू होने जा रहा है। रिको की ओर से विकसित यह औद्योगिक क्षेत्र तिंवरी कस्बे से 3 किमी दूर बिंजवाड़िया रोड़ है। रिको के औद्योगिक भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया 18 फरवरी को ऑनलाइन शुरू होगी। यह नीलामी 22 फरवरी सायं 5 तक चलेगी। इस ई निलामी में भाग लेने के लिए अमानत राशि जमा करवाने की तिथि 27 जनवरी से 17 फरवरी तक तय की गई है। भूखंडों की सरकारी दर 1800 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की गई है तथा कॉर्नर भूखण्ड की दर 10 प्रतिशत अधिक लगेगी।

रिको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक संजय झा ने बताया कि ई-नीलामी के माध्यम से 235 भूखंडों को बेचा जाएगा। इसमें 500 से 1000 वर्ग मीटर के 169 भूखंड, 1001-1500 वर्ग मीटर के 51 भूखंड, 1501 से-3000 वर्ग मीटर के 14 भूखंड व 3001-4000 वर्ग मीटर के 01 भूखंड नीलाम किए जाएंगे।

नीलामी प्रक्रिया प्रतिदिन सुबह दस बजे से शुरू होकर शाम छह बजे तक ऑन लाइन ही चलेगी। नीलामी में भाग लेने के लिए व्यापारियों को 5 प्रतिशत राशि का भुगतान रिको के खाते में ऑनलाइन करना होगा। झा ने बताया कि रिको की वेब साइट www.riico.co.in पर इस संबंध में संपूर्ण जानकारी अपलोड की गई है।

उन्होंने बताया कि इन प्लाट पर 33 माह तक ऋण सुविधा मिलेगी। भूखण्ड खरीदने वालों को त्रैमासिक 11 किस्तों में भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही एक मुश्त भुगतान करने पर 2 प्रतिशत छूट मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि जोधपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में अब खाली भूखंड उपलब्ध नहीं है। ऐसे में लंबे अरसे से नए औद्योगिक क्षेत्र की मांग की जा रही थी, लेकिन योजना सिरे नहीं चढ़ पा रही थी। अब उद्यिमयों का बरसों पुराना इंतजार समाप्त होने जा रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसेंसेक्स 937 अंक फिसलकर 47,410 पर बंद, BSE का मार्केट कैप एक दिन में ही 2.6 लाख करोड़ रुपए गिरा - बिजनेस - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser