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बयान:कांग्रेस सरकार की कोई उपलब्धि नहीं, अब तक एक भी वादा पूरा नहीं किया : शेखावत

जोधपुर2 घंटे पहले
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  • केंद्रीय जलशक्ति मंत्री ने गिनाई राज्य सरकार की विफलता
  • जैसलमेर दौरे पर पंचायतीराज चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में किया प्रचार

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत शुक्रवार तड़के जोधपुर पहुंचे। कुछ देर जोधपुर में रुकने के बाद जैसलमेर रवाना हो गए। उन्होंने जोधपुर संसदीय क्षेत्र के पोकरण विधानसभा क्षेत्र में पंचायतीराज चुनाव में भाग्य आजमा रहे भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी बैठकों में शामिल होकर लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया।

शेखावत ने राज्य सरकार की विफलता गिनाई और कहा कि राज्य सरकार ने अब तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने केवल एक परिवार की चाकरी की है, इसके अलावा इनकी कोई सफलता या उपलब्धि नहीं है। जोधपुर नगर निगम दक्षिण क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। अब पंचायतीराज चुनाव में भी भाजपा को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है।

शेखावत की आज चौक, सांकड़ा और भैंसड़ा में चुनावी बैठक
शेखावत ने पोकरण पहुंचकर जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश सारदा के नेतृत्व में अनेक चुनावी बैठकों में भाग लिया। पंचायतीराज चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री ने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में अनेक चुनावी बैठकों को संबोधित किया। उन्होंने नोख, भारेवाला, मोहनगढ़, नाचना, छायण, रामदेवरा में भी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी संपर्क कर बैठकों को संबोधित किया।

इस दौरान फलोदी विधायक पब्बाराम विश्नोई, पूर्व विधायक शैतान सिंह सहित अनेक पदाधिकारी व भाजपा नेता साथ थे। केंद्रीय मंत्री 21 नवंबर को भी जैसलमेर प्रवास पर रहेंगे। शेखावत शनिवार सुबह चौक व सांकड़ा और भैंसड़ा पहुंचकर चुनावी बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को संबोधित करेंगे।

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