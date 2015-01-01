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अमेरिका जाएगी ओमना:ओमना के होंठ कटे थे, नवजीवन संस्थान ने करवाया इलाज, विदेशी दंपती ने अपनाया

जोधपुरएक घंटा पहले
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  • तालू का इलाज दंपती विदेश में ही करवाएंगे

नवजीवन संस्थान के पालने में डेढ़ साल पहले आईं थीं ओमना। वह प्रिमेच्योर थी और वजन भी महज 1.5 किलो था। उसके ऊपर के होंठ तीन हिस्सों में थे। संभवतया इसीलिए उसकी माता पिता ने उसे पालने में छोड़ दिया होगा। नवजीवन संस्थान ने उसकी देखभाल की और उसके होंठों का भी इलाज करवाया। अब ओमना को एक विदेशी दंपती ने गोद लिया है, वह अगले कुछ दिनों में अमेरिका चली जाएगी।

नवजीवन संस्थान के प्रभारी राजेंद्र परिहार ने बताया कि ओमना 25 मई 2019 को नवजीवन संस्थान के पालने में आई। एक स्वस्थ्य नवजात का वजन 2.5 किलो से ज्यादा होता है, लेकिन इसका वजन महज 1.5 किलो था। संस्थान की ओर से इसके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया और आज उसका वजन 7.5 किलो है।

वहीं संस्थान की ओर से उसके होठों के इलाज के लिए डॉ. सुशील नाहर की सेवाएं ली गई और उन्होंने ओमना का इलाज कर उसके होठों का सही कर दिया है। वहीं संपूर्ण प्रकिया अपनाते हुए एक अमेरिकी दंपती ने इसे अपना लिया है। गोद लेने वाले डॉ. रियान कॉर्टर हिल एक डॉक्टर हैं तथा उनकी पत्नी जेसिका हिल एक गृहिणी। वे ओमना को लेने जोधपुर आ गए हैं और अगले कुछ दिनों में वे उसके लेकर अमेरिका चले जाएंगे। डॉ. सुशील नाहर का कहना है कि होंठ काे ऑपरेशन कर सही कर दिया गया है तथा तालू का इलाज बाकी है जो अमेरिका में आसानी से संभव हो जाएगा।

यूं हुआ ओमना का इलाज संभव
बाल चिकित्सा मूल्यांकन के दौरान पाया कि ओमना में कटे होंठ और तालू थे, जो गंभीर हृदय की समस्या से संबंधित है अर्थात् गंभीर फुफ्फुसीय धमनी उच्च रक्तचाप के साथ एबस्टीन विसंगति। उसकी वायरल स्क्रीनिंग और संपूर्ण टीकाकरण हुआ। श्वसन संक्रमण, वजन नहीं बढ़ने और शारीरिक स्थिति में सुधार के लिए उसे कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

मार्च 2020 के दूसरे सप्ताह में उसे प्लास्टिक सर्जन डॉ. सुशील नाहर को दिखाया, जो स्माइल ट्रेन के जोधपुर में प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। बच्चा रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल अरोरा व डॉ. जेपी अग्रवाल , बच्चों के हृदय रोग विशेषज्ञ और वरिष्ठ एनेस्थेटिस्ट डॉ. शोभा पारीक की सलाह के बाद 19 जुलाई को ओमना की सर्जरी की गई थी।

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