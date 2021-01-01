पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

खेत के रास्ते के लिए मांगी थी रकम:कार्यवाहक तहसीलदार का चार्ज मिलते ही मांगने लगा रिश्वत, ACB की टीम ने 10 हजार रुपए लेते पकड़ा

सिवाना (बाड़मेर)एक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
बाड़मेर जिले के सिवाना में रिश्वत लेत पकड़ा गया कार्यवाहक तहसीलदार बाबूसिंह राजपुरोहित(घेरे में)। - Dainik Bhaskar
बाड़मेर जिले के सिवाना में रिश्वत लेत पकड़ा गया कार्यवाहक तहसीलदार बाबूसिंह राजपुरोहित(घेरे में)।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बुधवार को सिवाना के कार्यवाहक तहसीलदार बाबूसिंह राजपुरोहित को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया। आरोपी ने एक खेत में जाने के लिए रास्ता देने की एवज में रकम की मांग की थी। स्थाई तहसीलदार नहीं होने पर बाबूसिंह को कुछ दिन पूर्व ही यह अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

जोधपुर रेंज में ACB के डीआईजी विष्णु कांत ने बताया कि सिवाना तहसील के थापन गांव निवासी थानाराम ने सिवाना SDM कोर्ट में रास्ता विवाद को लेकर एक वाद दायर किया हुआ है। सिवाना SDM ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक तहसीलदार बाबूसिंह राजपुरोहित को मौका मुआयना कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। बाबूसिंह ने मौका मुआयना कर थानाराम के पक्ष में रिपोर्ट करने के लिए 10 हजार रुपए की मांग की गई। इस पर थानाराम ने जालोर स्थित ACB कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के सत्यापन में इसकी पुष्टि होने के बाद आज थानाराम को 10 हजार रुपए के साथ बाबूसिंह के पास भेजा गया। थानाराम से 10 हजार रुपए लेकर बाबूसिंह ने अपनी जेब में डाल दिए। उसी समय उप अधीक्षक अन्नराज के नेतृत्व में ACB की टीम ने उसे पकड़ लिया। उसकी जेब से रंग लगे रुपए भी बरामद कर लिए गए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंराकेश टिकैत समेत 6 किसान नेताओं पर केस; अब तक 200 उपद्रवी हिरासत में लिए गए - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser