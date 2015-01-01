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  • On The First Day, 43 Claimants Took The Form For The Post Of Councilor In BJP, 2 Congress Claimants Submitted The Application.

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नगरपालिका चुनाव को लेकर दावेदारों में उत्साह:पहले दिन भाजपा में पार्षद पद के लिए 43 दावेदार ले गए फार्म, कांग्रेस के 2 दावेदारों ने जमा कराया आवेदन

बिलाड़ाएक घंटा पहले
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  • अपने समर्थकों के साथ दिनभर आते रहे दावेदार

नगरपालिका चुनाव की तारिख घोषित होने के बाद से ही चुनाव लड़ने वाले दावेदारों में उत्साह है। भाजपा के टिकट से पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए पहले दिन शाम पांच बजे तक 43 दावेदार भाजपा कार्यालय से आवेदन फार्म लेकर गए हैं।

भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष बाबूलाल राठौड़ ने बताया कि वार्ड नंबर एक में 1, दो में 2, तीन में 1, चार में 1, पांच में 1, छ:ह में 2, सात में 1, आठ में 1, नौ में 2, ग्यारह में 1, चौदह में 3, सोलह में 2, सत्रह में 1, अठारह में 6, उन्नीस में 2, इक्कीस में 1, बाईस में 2, तेबीस में 3, चौबीस में 3, छब्बीस में 1, सताईस में 1, अठाईस में 3, तीस में 1, बतीस में 1 तैतीस में 1 एक दावेदार आवेदन फार्म ले गये। जबकि वार्ड नंबर 10, 12, 13, 25, 29, 31, 34, 35 में एक भी आवेदन नहीं ले गये। अध्यक्ष राठौड़ ने बताया कि आवेदन फार्म भर कर निर्धारित तिथि तक वापस जमा करवाने हैं।

इस दौरान समाजसेवी नेमाराम जांजावत, मंडल महामंत्री माधवसिंह राठौड़, बेनाराम पटेल, किशोर आचार्य, ऊर्जाराम चिरावत, मनोहर चौहान, माधवसिंह लालावत सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष धन्नाराम लालावत ने बताया कि 2 दावेदारों ने आवेदन जमा कराए।

पीपाड़: कांग्रेस में 130 ने दावेदारी पेश की, भाजपा की तरफ से 40 सामने आए
पीपाड़ शहर| गुरुवार को नगर पालिका चुनावों को लेकर कांग्रेस की बैठक क़ाबरों की पोल में विधायक हीरालाल मेघवाल की अगुवाई में रखी गई। नगर अध्यक्ष अमराराम भाटी ने बताया कि बैठक में नगरपालिका चुनावों को लेकर गहन मंथन के साथ रणनीति बनाई गई।

कांग्रेस का बोर्ड बनाने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देते हुए एक-एक वोट को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की भोलावण दी गई। 35 वार्डों के पार्षदों के लिए कांग्रेस से 130 दावेदारों ने आवदेन दिए। वहीं भाजपा की ओर से गुरुवार को 40 दावेदारों के आवेदन दिए।

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