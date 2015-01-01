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एजुकेशन:एनएलयू में ऑनलाइन परीक्षा 23 से, सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी

जोधपुर2 घंटे पहले
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नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो गई है। एनएलयू ने सभी सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से कोर्स पूर्ण करवा दिया है। शुक्रवार को कक्षाओं का अंतिम दिन था, अब तय प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाएंगी।

राजस्थान प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में तो अभी तक कक्षाएं आरंभ ही नहीं हुई हैं। जोधपुर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने अपने एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार समय पर कक्षाएं ऑनलाइन शुरू कर दी थीं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की ओर से परीक्षाओं की तैयारियां कर दी गई है।

अब विश्वविद्यालय सभी स्टूडेंट्स की परीक्षाएं करवाएगा। मौजूदा परिस्थितियों में ऑनलाइन तीन घंटे का पेपर होगा। कुलसचिव सोहनलाल शर्मा ने कहा कि एनएलयू कुलपति प्रो. पूनम सक्सेना की ओर से जारी आदेश के आधार पर सभी सेमेस्टर कक्षाएं ऑनलाइन पूर्ण कर ली गई है और सभी सेमेस्टर के कोर्स निर्धारित एकेडमिक कैलेंडर के आधार पर पूर्ण हो गए हैं। सोमवार से ऑनलाइन पेपर होंगे। पेपर इस तरह से तैयार किया जाएगा कि स्टूडेंट यदि नकल करेगा तो पेपर नहीं कर पाएगा।

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