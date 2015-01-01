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रेलवे बांट रहा 139 राष्ट्रीय पुरस्कार:राजस्थान में बेहतर काम करने वाले दो अधिकारी ही

जोधपुर4 घंटे पहले
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  • वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनीष पाबरी और मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक डॉ. सीमा विश्नोई को मिलेगा पुरस्कार

रेलवे ने अपने 65वें सालाना राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। पूरे देश में रेलवे के सभी जोन में 139 अधिकारियों व कर्मचारियों को इन पुरस्कारों के लिए चुना गया है। पुरस्कार बेहतर कार्यकुशलता, नए प्रयोग, नई सोच, राजस्व बढ़ाने, रेलवे की कार्यकुशलता को बेहतर बनाने के लिए दिए जा रहे हैं।

पुरस्कारों की सूची में राजस्थान से जुड़े उत्तर-पश्चिम रेलवे जोन के महज दो अधिकारियों के कार्य को सम्मान के योग्य माना गया है। रोचक पहलू यह है कि ​जिन दो अधिकारियों को पुरस्कार मिल रहा है, वे अपने बेहतर काम के बारे में जानकारी भी नहीं दे सकते, जब तक उनके आला अधिकारी या रेलवे प्रवक्ता अनुमति न दें।

दरअसल, हर साल रेलवे मंडल से रेलवे बोर्ड स्तर पर रेल सप्ताह मनाता है। इस बार कोरोना के कारण यह कार्यक्रम आगे खिसकते रहे। इसी दौरान रेल मंत्रालय पूरे देश में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को मंत्रालय स्तर पर राष्ट्रीय पुरस्कार देकर सम्मानित करता है।

इस साल राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए 139 लोगों का चयन किया गया है। अन्य रेलवे जोन में पुरस्कार पाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या अधिक है तो उत्तर-पश्चिम रेलवे जोन में केवल दो ही अधिकारी चयनित हुए हैं। पिछले साल भी इस जोन का प्रदर्शन कम रहा था और दो पुरस्कार ही मिले थे।

जोन में कार्यरत वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनीष पाबरी व मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक डॉ. सीमा विश्नोई को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। हालांकि जोन के स्तर पर इन दोनों अधिकारियों ने क्या कार्यकुशलता दिखाई, इसकी जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। वहीं, ये खुद भी अपने कार्य को लेकर आला अधिकारियों की अनुमति के बिना कुछ भी कहने से बच रहे हैं।

रेलवे ने खर्च रोकने व क्षमता बढाने के लिए 28, मानव जीवन व रेल संपत्ति बचाने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन पर 14, राजस्व बढाने, बेटिकट यात्रा रोकने में विशेष प्रयास करने पर 8, रेलवे के संचालन, संरक्षा व सुरक्षा में बेहतर कार्य के लिए 36, प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने पर 13, खेलकूद में बेहतर प्रदर्शन पर 5 तथा अन्य क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने पर 35 लोगों का चयन किया है। कोरोना के चलते राष्ट्रीय समारोह एक जगह आयोजित होना असंभव है, इसके लिए तय किया गया है कि तय तिथि पर जोनल वाइज अवार्ड दिए जाएंगे।

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