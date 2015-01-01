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विरोध:उपस्थिति सोशल मीडिया पर भेजने के आदेश का विरोध, संभागीय आयुक्त की सीएस से शिकायत

जोधपुर4 घंटे पहले
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राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश वरिष्ठ संयोजक भैराराम चौधरी एवं अनुसूचित जाति-जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष चंपालाल घारू ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्य सचिव निरंजन आर्य से संभागीय आयुक्त की शिकायत की है। चौधरी ने बताया कि संभागीय आयुक्त ने आदेश जारी कर उपस्थिति सोशल मीडिया के जरिए भेजने को कहा है। चौधरी ने कहा कि आदेश अनुचित एवं अवैधानिक है। चौधरी और घारू ने कहा कि कर्मचारी बंधुआ मजदूर नहीं हैं। ऐसे आदेश सहन नहीं किए जाएंगे।

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