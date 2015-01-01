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  • Option To Present The Answer Given To The Government On Depositing Cost As 5 Thousand Rupees In The Legal Services Authority

सुनवाई:विधिक सेवा प्राधिकरण में 5 हजार रुपए बतौर कॉस्ट जमा कराने पर सरकार को मिली जवाब पेश करने की मोहलत

जोधपुरएक घंटा पहले
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  • झील संरक्षण समिति की जनहित याचिका पर अब सुनवाई 24 को

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और देवेंद्र कच्छवाह की खंडपीठ में गुरुवार को झील संरक्षण समिति की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए मोहलत मांगी गई तो कोर्ट ने नाराजगी प्रकट की। पहले भी दो बार मोहलत दी जा चुकी है।

कोर्ट ने पांच हजार रुपए बतौर कॉस्ट विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने पर जवाब पेश करने की मोहलत दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। याचिकाकर्ता झील संरक्षण समिति उदयपुर की ओर से जनहित याचिका दायर कर राज्य सरकार की ओर से पर्वतीय संरक्षण को लेकर बनाए गए बायलॉज को चुनौती दी गई है।

समिति की ओर से कहा गया कि पर्वतीय संरक्षण को लेकर राज्य सरकार को बायलॉज बनाने का अधिकार नहीं हैं। एएजी रेखा बोराणा ने जवाब पेश करने के दो सप्ताह की मोहलत मांगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि गत 11 फरवरी 2020 को जवाब पेश करने के लिए अंतिम मोहलत मंजूर की थी।

इसके बाद 7 जुलाई को जवाब पेश करने के आग्रह पर सुनवाई स्थगित की गई। कोर्ट द्वारा हालांकि न्याय के हित को देखते हुए राज्य सरकार को एक और मोहलत दी जा रही है, लेकिन यह मोहलत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में बतौर कॉस्ट पांच हजार रुपए जमा कराने के अधीन रहेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। उल्लेखनीय है कि याचिका में उदयपुर में स्वरूप सागर झील पर फूड कोर्ट निर्माण आदि का मामला भी उठाया गया था।

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