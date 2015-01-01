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लूट:ओसियां में बैंक के बाहर बैग काटकर 2.10 लाख रुपए पार

ओसियांएक घंटा पहले
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  • रिटायर टीचर ने अपनी भांजी के मायरे के लिए निकाले थे रुपए, बाइक के बैग में रखे
  • ध्यान हटते ही बदमाश ने बैग काटकर लूट को दिया अंजाम, सीसीटीवी में क़ैद तस्वीर

ओसियां कस्बे के हॉस्पिटल रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से गुरुवार दोपहर में लगभग 4 बजे बापिणी निवासी सेवानिवृत्त अध्यापक देवाराम ने अपनी भांजी का मायरा भरने के लिए रोकड़ रुपये निकलवाए। बैंक से बाहर आकर मोटरसाइकिल के बैग में रोकड़ रुपयों भरा बैग रखा। इसी दौरान बदमाशों ने मौके का फायदा उठाकर मोटर साइकिल का बैग पूरा काट कर वहां से दौड़ गए।

तत्पश्चात देवाराम ने पुलिस को सूचना दी जिस पर थानाधिकारी बाबूराम डेलू के नेतृत्व में कांस्टेबल भाकरराम ने बैंक के पास स्थित श्री सांचल ग्राहक सेवा केंद्र से सीसीटीवी फुटेज लिए। सीसीटीवी फुटेज में घटना के थोड़ी देर पहले जिसने यह लूट की वे लुटेरे रैकी करता हुआ दिख रहा है। उसके साथ में एक और भी था।

लुटेरा बैग लेकर मैन बाजार की तरफ भागा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले को पकड़ने की कोशिश कर रही है। थानाधिकारी बाबूराम डेलू ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट पर लूट की रिपोर्ट दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज के अनुसार मिले फुटेज को ध्यान में रखते हुए बदमाशों की खोजबीन के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है।

उधर व्यापार संघ के अध्यक्ष दिलीप सोनी एवं उपाध्यक्ष जगदीश चंद्र जाणी ने कस्बे में इस तरह की लूट की घटनाओं के बढ़ते क्रम पर रोष व्यक्त करते हुए बताया कि पुलिस को भीड़ भाड़ एवं बैंक परिसर के आसपास गश्त बढ़ाने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और लुटेरों को तुरंत पकड़ा जा सके।

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