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समस्या:दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी के नियम से लोग हो रहे परेशान, पेंडेंसी भी बढ़ रही

जोधपुर2 घंटे पहले
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  • सरकार नियम सरल कर रही, निगम अफसर मनमर्जी के थोप रहे
  • एएलआर-डीएलआर ने पुरानी व्यवस्था ही समाप्त कर दी, राजस्व का भी हो रहा नुकसान

राज्य सरकार नाम हस्तांतरण, लीज डीड, उप विभाजन सहित अन्य मामलों में लोगों होने वाली परेशानियों को देखते हुए नियमों में शिथिलता व कई प्रकार की छूट देने में लगी है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री के गृहनगर में नगर निगम के अफसर मनमर्जी के नित नए नियम लागू करने पर उतारू हैं।

राज्य सरकार पिछले छह माह में नाम हस्तांतरण व लीज डीड के मामलों में स्पष्ट कर चुकी है कि इसमें किसी भी प्रकार की मौका रिपोर्ट व रिकाॅर्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ दिनों पहले ही निगम में भेजे गए एएलआर व डीएलआर ने पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर सभी प्रकार के डाक्यूमेंट्स की प्रमाणित प्रतिलिपियों का नियम थोप दिया है।

हालांकि लोगों के हंगामे के बाद कुछ दिन पूर्व लगाए शिविर में तो इसकी बाध्यता नहीं रख पाए, लेकिन अब उत्तर व दक्षिण के आयुक्त ने भी इन अफसरों के मनमर्जी के नियमों पर अपनी मोहर लगा दी, लेकिन इससे अब जनता पिसने लगी है और लंबित पत्रावलियों की संख्या भी हर दिन बढ़ती जा रही है। इसके कारण निगम को रोजाना राजस्व का नुकसान भी हो रहा है।

विधि अधिकारी कृपावती हर्ष से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि अब तक किसी भी डाक्यूमेंट्स में संदेह होने पर आवेदन करने वाले से मूल दस्तावेज मंगवाकर उसकी जांच कर लेती थी। संतुष्ट होने पर पत्रावली का निस्तारण कर देती।

दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी लाने पर अड़े अफसर

नाम हस्तांतरण, लीड डीड, उप विभाजन, संयुक्तीकरण, भवन निर्माण इजाजत व बेचान स्वीकृति सहित अन्य मामलों में आवेदन करने वाले को उससे संबंधित दस्तावेज पेश करने होते हैं। नाम हस्तांतरण में राज्य सरकार ने शिथिलता देते हुए कोई भी रिकॉर्ड की जरूरत खत्म कर दी थी।

लंबित पत्रावलियों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सरकार ने 10 जनवरी को सभी निकायों में विशेष शिविर भी लगाए थे, लेकिन अब अफसरों के मनमर्जी के नियमों से जनता परेशान हो रही है। यही मामला लीज डीड, बेचान स्वीकृति, उप विभाजन व संयुक्तीकरण में है। अब तक अफसरों को जिन डाक्यूमेंट्स पर कोई तरह का डाउट होता था तो मूल दस्तावेज मंगवाकर मिलान कर लेते थे, लेकिन अब अफसरों ने मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियों को लाने की जिद पकड़ ली है।

सत्यापित प्रतिलिपि लाने में यह दिक्कत: पुराने पट्‌टे बीकानेर-अजमेर में
नाम हस्तांतरण को लेकर कोई वादी निगम में आवेदन करता है तो चेन ऑफ डाक्यूमेंट्स पेश करने होते हैं। अब कोई व्यक्ति अपनी पिता की मृत्यु के पश्चात नाम हस्तांतरण का आवेदन करता है रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी जा रही है। जिनमें पट्‌टे 30 से 35 साल पुराने हैं, उनको लेकर वादी को अजमेर-बीकानेर के बीच चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जो पट्‌टे वर्ष 1960-65 में जारी हुए, उनका रिकॉर्ड जोधपुर की बजाय अजमेर या बीकानेर में ढूढ़ना पड़ता है।

एक प्रमाणित प्रतिलिपि के 2500 रुपए
निगम अफसरों के मनमर्जी के फैसले से लोगों को मानसिक व आर्थिक दोनों नुकसान उठाना पड़ रहा है तो निगम की आय पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। किसी मामले में अब तक 5 रजिस्ट्री हुई है तो पांचों की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश करनी होगी, ऐसे में एक रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रतिलिपि का खर्च 2500 से 3000 है तो पांच रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए उसे अनावश्यक 12 हजार 500 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं।

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