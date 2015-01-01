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जोधपुर अपराध अपडेट:पिस्टल, 7 कार्टेज और एक खाली मैग्जीन बरामद, जिले में कई जगह चोरियों की वारदातें, ऑनलाइन ठगी कर ले गए 32 हजार रुपए

जोधपुर16 मिनट पहले
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जोधपुर में शुक्रवार को एक युवक से पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किया। उससे एक पिस्टल के अलावा कारतूस भी मिले। वहीं जिले में कई जगह चोरियों की घटनाएं सामने आई है।

पिस्टल के साथ मिले जिंदा कारतूस
शहर की मंडोर पुलिस ने चैनपुरा बावड़ी रोड पर एक युवक को पकड़ा। उसके पास से एक पिस्टल, सात जिंदा कारतूस एवं एक खाली मैग्जीन बरामद की गई। पुलिस ने उसे मुखबिरी सूचना पर पकड़ा। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी आम्र्स एक्ट एवं एनडीपीएस एक्ट में केस बताए गए है। फिलहाल पुलिस तस्दीक कर रही है। मंडोर पुलिस को मुखबिरी सूचना मिली कि चैनपुरा बावड़ी स्थित रामतलाई नाडी से पैदल गुजर रहे एक युवक के पास में अवैध हथियार हो सकते है। इस पर पुलिस ने वहां पहुंचकर उसकी तलाशी ली तो एक पिस्टल, सात कार्टेज एवं एक खाली मैग्जीन बरामद हुई। युवक खोखरिया बनाड़ निवासी सुरेश डूडी उर्फ रणजीत डूडी को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ डांगियावास व अन्य थाने में केस दर्ज हो रखे है।

9 माह पहले मंगाया दस लाख का केमिकल आज तक नहीं पहुंचा
झालामंड स्थित एक केमिकल व्यापारी ने करीब नौ माह पहले गुजरात की एक फर्म से केमिकल मंगाया था। दस लाख रुपयों का भुगतान आईडीबीआई बैंक के जरिए कर दिया लेकिन आज तक उसके पास केमिकल नहीं पहुंचा। कई बार कहने के बाद भी झांसे मिलते रहे। इस पर पीडि़त बासनी थाने पहुंचा और केस दर्ज करवाया। पुलिस ने बताया कि कुड़ी भगतासनी सेक्टर 8एफ 80 में रहने वाले मंगनाराम जाट ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसकी केमिकल की फर्म झालामंड में है। गत 13 मार्च को उसने एजेंट मनोहर के जरिए गुजरात की फर्म सारा इंटरप्राइजेज से दस लाख का केमिकल मंगवाया था लेकिन फर्म को चलाने वाले कादर, प्रकाश, पप्पू, गफार एवं भीखा आदि ने षडयंत्र रचते हुए माल नहीं भेजा। पीडि़त का आरोप है उक्त सारा इंटरप्राइजेज के नाम से दस लाख का भुगतान भी आईडीबीआई बैंक के जरिए किया गया था।

बैंक खाते से ऑनलाइन 32 हजार की नगदी पार
नागौरी गेट थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक के बैंक खाते से 32 हजार रुपए पार हो गए। पुलिस के अनुसार कागा रोड सबरी वाटिका के पीछे मेघवाल बस्ती में रहने वाले ललित ने रिपोर्ट दी। इसमें पुलिस को बताया कि 14 जुलाई की शाम के समय अज्ञात व्यक्ति ने उसके एसबीआई बैंक खाते से 32 हजार रुपए पार कर लिए। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के इस प्रकरण में आईटी एक्ट में केस बनाया है।

ट्रैक्टर और बाइक चोरी
शहर में सक्रिय वाहन चोरों ने अलग-अलग स्थानों से ट्रैक्टर व मोटरसाइकिलें चुरा ली। संबंधित थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की है। सूरसागर पुलिस के अनुसार गली नम्बर 2 भूरटिया निवासी विक्रम माली ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि 12 नवंबर की आधी रात को अज्ञात व्यक्ति उसके घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर को चुरा ले गया। वहीं सरदारपुरा पुलिस के अनुसार हनवंत नगर बीजेएस महामंदिर निवासी ओमेन्द्र सिंह ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि बिग बाजार के आगे खड़ी उसकी बाइक चोरी हो गई। वहीं बावड़ी निवासी प्रदीप मेघवाल ने सरदारपुरा पुलिस को बताया कि एमजीएच पार्किंग में खड़ी उसकी बाइक को अज्ञात वाहन चोर चुरा ले गया जबकि सदर बाजार थाने में दी रिपोर्ट में राजीव नगर महादेव मंदिर के पास रहने वाले विकास विश्नोई ने पुलिस को बताया कि वह नई सडक़ गया था जहां पर एसबीआई बैंक के सामने से उसकी बाइक चोरी हो गई। इसी तरह डांगियावास थानान्तर्गत बिसलपुर निवासी राहुल ने महामंदिर पुलिस को बताया कि वह पावटा सेटेलाइट अस्पताल गया था जहां पर खड़ी उसकी बाइक चोरी हो गई। रातानाडा पुलिस के अनुसार क्षेत्र में रहने वाले कन्हैयालाल की बाइक घर के बाहर से चोरी हो गई। इधर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने बताया कि प्रथम बी रोड कुम्हारों के मंदिर के पास रहने वाले मनीष जैन की बाइक अशोक उद्यान के बाहर से चोरी हो गई।

कपड़े की दुकान में चोरी
रेडिमेड दुकान में सेंधमारी करके नकदी और कपड़े चुरा ले जाने का मुकदमा बनाड़ थाने में दुकानदार ने दर्ज करवाया। पुलिस ने बताया कि शिवपुरी मानसागर महामंदिर हाल प्रभात नगर खोखरिया निवासी शांतिलाल ने रिपोर्ट दी। उसके अनुसार उसकी खोखरिया फांटा पर रेडिमेड की दुकान है जहां पर अज्ञात व्यक्ति ने भीड़ का फायदा उठाकर पांच हजार रुपए और कपड़े चुरा लिए।

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