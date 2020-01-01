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जोधपुर:अनार से भरे ट्रक ने बाइक सवार दंपती को मारी टक्कर, पति की इलाज के दौरान मौत

जोधपुरएक घंटा पहले
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  • भांडू रोड पर हुआ हादसा

शहर से सटे बोरानाडा स्थित भांडू रोड पर हरियाणा पासिंग नंबर के एक ट्रक ने सामने से आ रहे बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। हादसे में पति की मौत हो गई। जबकि पत्नी को मामूली चोट लगी। ट्रक में अनार भरी हुई थी। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया।

बोरानाडा पुलिस थाने के एएसआई महेंद्र सिंह ने बताया कि इंद्रा कॉलोनी नारनाडी निवासी भाकरराम पुत्र उदाराम मेघवाल की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि उसके बड़े भाई 57 साल के रणछोडऱाम और भाभी अपनी बाइक पर भांडू रोड से निकल रहे थे। तब एक फैक्ट्री के निकट सामने से आ रहे हरियाणा पासिंग नंबर के ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उसका भाई रणछोडऱाम गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पर बाद में मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया। मगर उसकी मौत हो गई। उसकी भाभी को मामूली चोट लगी। हादसे के पश्चात चालक ट्रक को भगा ले गया, लेकिन पुलिस ने नाकाबंदी कर उसे पकड़ लिया।

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