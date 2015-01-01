पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन:प्रवेश से पहले लगी कतारें, फर्जी वीक्षक बन पहुंचा युवक परीक्षा देने से पहले पकड़ा गया

जोधपुर35 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • केंद्र अधीक्षक ने भी आरोपी को विक्षक बताया, भूमिका पर संदेह

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शनिवार को शोभावतों की ढाणी स्थित एक निजी स्कूल में चौहाबो पुलिस ने एक फर्जी वीक्षक काे गिरफ्तार कर लिया। वह असली अभ्यर्थी की जगह कांस्टेबल परीक्षा देने पहुंचा था, लेकिन पहले ही पकड़ा गया। पुलिस अब उस अभ्यर्थी काे तलाश रही है, जिसने अपनी जगह इसे परीक्षा देने भेजा था।

मामले में केंद्र अधीक्षक की भूमिका भी संदिग्ध मानते हुए जांच की जा रही है, क्योंकि फर्जीवाड़ा करने पहुंचे युवक को अधीक्षक ने भी वीक्षक बताया था। एडीसीपी (वेस्ट) उमेश कुमार ओझा ने बताया कि शहर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस अतिरिक्त एहतियात बरत रही है और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। जिला पश्चिम के विभिन्न केंद्रों में से एक केंद्र चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थानांतर्गत शोभावतों की ढाणी के मरुधर केसरी नगर स्थित अपेक्स सीनियर सैकंडरी स्कूल में है।

शनिवार को इस केंद्र पर सुबह पहली पारी शुरू होने से पहले पुलिस व परीक्षा केंद्र के वीक्षकों द्वारा सभी परीक्षार्थियों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक युवक परीक्षार्थियों की लाइन से हटकर बिना जांच करवाए केंद्र के भीतर जाने लगा तो पुलिस ने उसे लाइन तोड़कर बिना जांच सीधे अंदर जाने का कारण पूछा।

उसने खुद को परीक्षा केंद्र वीक्षक बताया। चौहाबो थानाधिकारी लिखमाराम बटेसर की टीम ने उसके बारे में परीक्षा केंद्र के अधीक्षक से पूछा तो उसने भी युवक को केंद्र का वीक्षक ही बताया, लेकिन पुलिस टीम में शामिल एएसआई उम्मेदसिंह, हैड कांस्टेबल जब्बरसिंह, बाबूराम, कांस्टेबल राजेंद्र कुमार, निंबाराम, ओमप्रकाश सहित अन्य ने संदेह के आधार पर उसकी तलाशी ली तो उसके पास मिले एक मोबाइल फोन की वाट्सएप चैट में किसी अन्य परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड व रोल नंबर इत्यादि मिले।

उसके खुद के नाम से जारी प्रवेश पत्र भी मिला, जिसमें शनिवार को दूसरी पारी में परीक्षा मौलाना आजाद सीनियर सैकंडरी स्कूल में होने की जानकारी अंकित थी। तब पुलिस टीम ने उसे पकड़कर गहनता से पूछताछ की तो उसने खुद का नाम बाड़मेर के सेड़वा थानांतर्गत रोहिला वेस्ट निवासी अनोपसिंह गोदारा पुत्र गोकुलराम विश्नोई बताया। उसे असली परीक्षार्थी भजनलाल विश्नोई ने ही वीक्षक बनकर सेंटर में घुसने और उसके स्थान पर परीक्षा देने भेजा था।

60% अभ्यर्थी ही पहुंचे, फिर भी हर केंद्र पर भीड़

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन शनिवार को केंद्रों पर 60 से 70 फीसदी उपस्थिति ही रही। तीन दिवसीय परीक्षा रविवार को खत्म हाेगी। परीक्षा के चलते प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए परीक्षार्थियों की भीड़ शहर में हर जगह देखने को मिली।

असली व नकली परीक्षार्थी के साथ अधीक्षक की टेक्निकल जांच में खुलेंगे राज
चौहाबो थानाधिकारी बटेसर के अनुसार अनोपसिंह की परीक्षा दोपहर की पारी में मौलाना आजाद स्कूल स्थित केंद्र पर होनी थी, लेकिन वो खुद भजनलाल के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा था। उसके मोबाइल से भी इसके साक्ष्य मिल चुके हैं। चूंकि इस मामले में परीक्षा केंद्र के अधीक्षक ने भी बदमाश को वीक्षक बताकर केंद्र में प्रवेश दिलाने की कोशिश की थी, ऐसे में अब इन तीनों के बारे में तकनीकी रूप से जांच की जा रही है।

फिलहाल, पुलिस ने आरोपी अनोपसिंह गोदारा के खिलाफ धोखाधड़ी कर सरकारी नौकरी दिलवाने के प्रयास करने और आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ कर इसी तरीके से फर्जी वीक्षक बनकर परीक्षा देने वाले गिरोह के अन्य बदमाशों के बारे में पता लगाया जा रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें