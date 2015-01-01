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अच्छी खबर:खुशाली एंटरप्राइजेज में शॉपिंग में शहरवासी दिखा रहे उत्साह

जोधपुरएक घंटा पहले
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खुशाली एंटरप्राइजेज में दैनिक भास्कर की खुशियों की शॉपिंग में शहरवासी उत्साह दिखा रहे हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक चिमनी, वाटर डिस्पेन्सर, आटा चक्की, केंट आरो और काॅफी मशीनों की लोगों ने जमकर शॉपिंग की और लक्की ड्राॅ. में भाग लिया। यहां के दुकान मालिक ज्ञान से बात की तो उन्होंने बताया कि हर साल शॉपिंग फेस्टिवल में भाग लेते हैं और लोगों को हर बार कुछ न कुछ नया प्रॉडक्ट और कई स्कीमों का लाभ देते हैं। यहां कई ऐसे स्वास्थ्य संबंधित प्रॉडक्ट हैं, जिसमें ग्राहकों ने जमकर रुचि दिखाई।

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