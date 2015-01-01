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आरोप:हाउसिंग बोर्ड के सेवानिवृत्त एईएन पर दुष्कर्म का आरोप

जोधपुर2 घंटे पहले
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  • साथ में प्रोपर्टी का काम करने वाली महिला ने लगाया आरोप

कुड़ी भगतासनी थाना इलाके में रहने वाली एक महिला ने हाउसिंग बोर्ड से सेवानिवृत्त एक एईएन पर दुष्कर्म करने और प्रोपर्टी के कागजात हड़पने का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दी। घटना 7-8 साल पहले की है। महिला इस सेवानिवृत्त एईएन के साथ प्रोपर्टी का कार्य अभी भी करती थी। मामले को लेकर पुलिस ने अब जांच शुरू की है।

कुड़ी पुलिस ने बताया कि 43 साल की महिला ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि वह हाउसिंग बोर्ड के एक एईएन के साथ 13 साल से काम कर रही थी। 7-8 साल पहले एईएन ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। अब वह सेवानिवृत्त हो गया है। प्रोपर्टी का कार्य करने के बीच उसने झांसे में लेकर उसकी प्रोपर्टी संबंधी कागजात हथिया लिए थे। फिर मांगने पर आनाकानी करने के साथ धमकाने लगा। पुलिस ने बताया कि महिला ने दुष्कर्म और प्रोपर्टी के कागजात हड़पने के साथ जमीन को गिरवी रखने का भी आरोप लगाया है। महिला ने यौन शोषण से इनकार किया है।

वह उसके साथ लगातार कार्य कर रही थी और कार्यालय पर आना-जाना भी रहता था। पुलिस अब प्रोपर्टी विवाद का अंदेशा भी जाहिर कर रही है। पुलिस के अनुसार घटना से पता लगता है कि एईएन साइड में प्रोपर्टी कार्य करता होगा, तब महिला को इसके कार्यालय में रखा गया था।

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