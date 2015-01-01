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बदलाव:उत्तर व दक्षिण निगम में उपायुक्तों का कार्य विभाजन सैनी दक्षिण तो अयूब उत्तर मुख्यालय संभालेंगे

जोधपुर4 घंटे पहले
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स्वायत्त शासन विभाग के आदेश पर जोधपुर के उत्तर व दक्षिण निगम में उपायुक्तों के पद का निर्धारण करते हुए कार्य विभाजन भी कर दिया गया है। आयुक्त रोहिताश्व सिंह तोमर ने रेनू सैनी को उपायुक्त दक्षिण और अयूब खान को उत्तर निगम का उपायुक्त (मुख्यालय) का जिम्मा सौंपा है।

दक्षिण के वार्ड 1 से 40 के सभी कार्यों के लिए अश्विन के पंवार को उपायुक्त जोन (प्रथम) और वार्ड 40 से 80 तक के लिए उपायुक्त जोन (द्वित्तीय) का कामकाज सौपा है। दक्षिण के राजस्व व लेंडबैंक के सभी कार्यों के लिए रेनू को उपायुक्त (राजस्व) बनाया है।

इसके साथ ही सैनी उत्तर निगम के उपायुक्त (राजस्व) का भी कामकाज देखेंगी। निगम जोन प्रथम व द्वितीय (वार्ड 1 से 40 ओर 40 से 80) के लिए अयूब खान उपायुक्त के रूप में कामकाज देखेंगे। फिलहाल नए आरएएस नहीं आने तक यहीं व्यवस्था से कामकाज चलाना होगा।

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