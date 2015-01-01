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शुद्ध के लिए युद्ध:मावे, कलाकंद, रसगुल्ला सहित मिल्क केक के लिए सैंपल

जोधपुर4 घंटे पहले
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त्योहारी सीजन में मिलावट खोरों की धरपकड़ के लिए विभाग के द्वारा जारी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कार्रवाई की जारी है।

शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी रजनीश शर्मा व रेवंतसिंह की टीम द्वारा मावे के लिए प्रसिद्ध डांगियावास के जटियावास गांव से कलाकंद व रसगुल्ला तथा जोधपुर शहर से अलग-अलग प्रतिष्ठान से दही व मिल्क केक आदि के नमूने लेकर उनकी जांच के लिए संभागीय प्रयोगशाला में भिजवाए गए हैं। इसे खाद्य सुुरक्षा अधिनियम के मापदंडों के तहत जांचा जाएगा, अगर मिलावटी पदार्थ पाए जाएंगे तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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