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अवैध उद्योग:फैक्ट्री से जब्त मिर्च व मसालों के सैंपल फेल, अब कोर्ट में चलेगा मुकदमा

फलोदीएक घंटा पहले
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  • 4 नवंबर को फलोदी में स मिलावट के संदेह में 1305 किलो धनिया, 2190 किलो मिर्च व 800 किलो हल्दी पाउडर मसाले जब्त किए थे

औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही बालाजी उद्योग से लिए गए मिर्च, हल्दी और धनिया के सैंपल फैल हो गए हैं। अब बालाजी उद्योग के संचालक रामचन्द्र चांडा के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा और जब्त मसाले नष्ट किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि निरोगी राजस्थान अभियान के तहत चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत 4 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एसडीएम यशपाल आहुजा के सानिध्य में बालाजी उद्योग पर छापा मारा था और अवैध रूप से संचालित होने के कारण इसे सीज कर दिया था तथा मिर्च, हल्दी व धनिया के सैंपल लेकर बाकी माल जब्त किया था।

एसडीएम यशपाल आहुजा ने बताया कि सैंपल की जांच रिपोर्ट आ गई है और तीनों में मिलावट पाई गई है। जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने पर अब मुकदमा चलेगा और जब्त किया गया मसाला नष्ट किया जाएगा। जोधपुर से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रजनीश शर्मा तथा रेवतसिंह व सहायक कर्मचारी भैराराम शामिल थे। टीम ने मिलावट के संदेह में 1305 किलो धनिया, 2190 किलो मिर्च व 800 किलो हल्दी पाउडर मसाले जब्त किए थे। जब्त किए गए मसालों के सैंपल लेकर जांच के लिए संभागीय प्रयोगशाला में भिजवाए गए थे।

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