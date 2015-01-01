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अच्छी खबर:आईआईटी में सैमसंग की एआर-वीआर इनोवेशन लैब शुरू

जोधपुर2 घंटे पहले
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आईआईटी जोधपुर में द सैमसंग एआर-वीआर इनोवेशन लैब आरंभ हो गई है। इस लैब का उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के सचिव अजयप्रकाश साहनी वर्चुअल कार्यक्रम में किया। उन्होंने कहा की आईआईटी जोधपुर नए खुले आईआईटीज में सबसे इनोवेटिव है।

सैमसंग की ओर से तैयार इस लैब के उद्घाटन अवसर पर इस आयोजन में सैमसंग आरएंडडी इंस्टीट्यूट के सीटीओ डॉ. कौशिक साहा, एमडी एंड सीवीपी देवखो किम व आर्ट लिट्रेचर सचिव मुग्धा सिन्हा भी मौज्ूद रहे। सैमसंग डिजिटल एकेडमी की ओर से ये लैब अपनी सीएसआर इनिशिएटिव के तहत स्थापित की गई है।

इसका उद्देश्य मेधावी स्टूडेंट्स को डिजिटल डिवाइड व प्रोफेशनल गैप की समस्या से निदान दिलाना है। इस लैब के संचालन में आईआईटी जोधपुर की फैकल्टी के अलावा सैमसंग के इंजीनियर्स का भी योगदान रहेगा। आईआईटी के डिप्टी डायरेक्टर अमरदीप शर्मा ने बताया कि यह लैब स्टूडेंट्स को नई तकनीक एआर-वीआर से रूबरू करवाने के साथ मौजूदा इंडस्ट्रीज की जरूरत के अनुसार विषयों पर उनकी मदद करेगी।

वहीं इस लैब में एआर-वीआर से जुड़ी रिसर्च प्रोग्राम भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत संचालित किए जाएंगे। लैब में बीटेक, एमटेक व पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए कोर्स संचालित किए जाएंगे। लैब में स्टूडेंट्स एआर व वीआर टेक्नोलोजी के तहत शिक्षा, इंडस्ट्रीयल डिजाइन, रोबोटिक, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट व मेडिकल टेक्नोलॉजी विषयों से लाभांवित हो सकेंगे।

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