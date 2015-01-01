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सेवा:रामसिंह आर्य को श्रद्धांजलि देने के लिए सर्वधर्म सभा आज

जोधपुर4 घंटे पहले
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सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के उपमंत्री और शहर विधायक मनीषा पंवार के पिता रामसिंह आर्य को श्रद्धांजलि देने के लिए सर्वधर्म सभा रविवार शाम मंडोर आर्य समाज परिसर में दोपहर 3 बजे होगी। आर्य वीर दल जोधपुर के अध्यक्ष हरिसिंह आर्य व संचालक उम्मेदसिंह आर्य ने बताया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मगुरुओं की मौजूदगी में यह सर्वधर्म सभा होगी।

महामंत्री डॉ. लक्ष्मण सिंह आर्य ने बताया कि महर्षि दयानंद के अनुयायी, जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड, छुआछूत, सती प्रथा के विरोधी, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले आर्य ने जीवन पर्यंत आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया। सर्वधर्म शोक सभा में आर्य समाज, आर्य वीर दल जोधपुर, आर्य प्रतिनिधि सभा जोधपुर के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ट्रेड यूनियन, शिक्षाविद, अधिवक्ता के साथ जालोर, शिवगंज, सिरोही, बालोतरा सहित विभिन्न क्षेत्रों की संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

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